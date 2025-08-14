1、修复今天下午更新后，【强化装备】任务会一直卡在500个，可无限领取的bug。
2、新增玩家工具箱功能- 重置无限任务。
现在丢失无限任务的玩家可使用F11 （笔记本Fn+F11）恢复丢失的无限任务。
考虑到部分玩家对操作文件确实不是很熟， 所以新增了这个功能。
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
1、修复今天下午更新后，【强化装备】任务会一直卡在500个，可无限领取的bug。
2、新增玩家工具箱功能- 重置无限任务。
现在丢失无限任务的玩家可使用F11 （笔记本Fn+F11）恢复丢失的无限任务。
考虑到部分玩家对操作文件确实不是很熟， 所以新增了这个功能。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update