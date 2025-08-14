 Skip to content
14 August 2025 Build 19596374 Edited 14 August 2025 – 10:46:50 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1、修复今天下午更新后，【强化装备】任务会一直卡在500个，可无限领取的bug。
2、新增玩家工具箱功能- 重置无限任务。
现在丢失无限任务的玩家可使用F11 （笔记本Fn+F11）恢复丢失的无限任务。

考虑到部分玩家对操作文件确实不是很熟， 所以新增了这个功能。

Changed files in this update

Windows Depot 3861281
