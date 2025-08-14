 Skip to content
Major 14 August 2025 Build 19596357 Edited 14 August 2025 – 11:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

-A completely reworked story: longer, new ending, more connected to Half Life, more stuff to look out for and much more!

-New engine: Better UI and other engine improvements

-Full soundtrack: Now every music is original + a lot more

-Improvements in every map: more detail, gameplay improvements and nicer environments

-Tons of bug fixes

Also if anyone finds ANY bug or problematic things Please report it back to me, it's a HUGE help. (email for long reports or feedbacks: piggreen99@gmail.com)

