-A completely reworked story: longer, new ending, more connected to Half Life, more stuff to look out for and much more!
-New engine: Better UI and other engine improvements
-Full soundtrack: Now every music is original + a lot more
-Improvements in every map: more detail, gameplay improvements and nicer environments
-Tons of bug fixes
Also if anyone finds ANY bug or problematic things Please report it back to me, it's a HUGE help. (email for long reports or feedbacks: piggreen99@gmail.com)
Changed files in this update