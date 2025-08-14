tips1：本次更新新增了一万关以后敌人的成长数值，更新后可能会有部分玩家因为推关过高导致打不过。所以本次更新也新增了批量使用后悔药。按住ctrl+右击可批量使用后悔药，一次回退一万关！玩家可快速退关卡

另新增兑换吗：

ShengXian（【升仙】的拼音，可领取升仙令）

HouHuiYao（【后悔药】拼音 可领取1000个后悔药，供部分没攒后悔药的玩家回退关卡）

Tips2：玩家转职后，可用历史本纪强化英灵，部分攒了几百亿【历史本纪】的玩家可能因为强化次数过多，会卡顿1分钟，不是死机，请耐心等待强化完成

更新内容：

1、新增转职系统

为始应转职系统，重置了全部英灵的立绘。

转职为原来的神魔系统，考虑到已经有玩家升到两万多级了，所以取消了设定，现在英灵在达到一千级，获得升仙令后可转职。可在两种强化中选择一种。

可在【英灵】-【转职】界面开启英灵转职

转职后可进行强化，消耗历史本纪（解决历史本纪用不完的问题）

Tips:能转职，但转职效果未实装。（五十个技能仅完成了设计，接下来陆续实装）

2、新增道具-升仙令

悬赏Boss结算时，前三名会获得升仙令的奖励。

3、解锁灵器、宝石、装备 最大品质，解锁了：圣品、帝品、日品、月品、星品。

Tips：令牌还是10级，等图标出来补到15级。

4、解锁了器炉的最大炼器品质至日品（15阶）。

5、调整了部分解锁至星品后、和转职系统搭配后太过无敌的灵器词条。

6、新增-批量使用后悔药

现在解锁了后期敌人成长数值，同步制作了后悔药的批量使用。

现在按住ctrl+点击可以批量使用后悔药

1次使用100个，可以后退1W关

有很多玩家推关推太高导致打不过的话可以用批量使用后悔药快速回退

7、解锁后期敌人成长。

（1）敌人成长。

现在敌人不再是每关提升固定生命、攻击、防御了

现在敌人每过100关会提升8%生命、4%攻击、2%防御

（2）后期敌人基础成长

现在在一万关之后（一万关之前不受影响）

每隔一万关，敌人的生命、攻击、防御会翻倍

（如2W关时，敌人的攻击翻2倍，1.5W关时，攻击为1.5倍）

（如3W关时，其属性为2W的2倍）

最多时在100W关达成。

（3）敌人特殊属性成长

一万关之后（一万关之前不受影响）

敌人每隔500关会提高1%的命中、闪避、暴击、抗暴

解锁了后期敌人成长数值后，现在不再是云霄娘娘传奇了，对阵容搭配有更高要求了。

8、熔炼面板最大可选品质提升为为日品

9、现在在F11 玩家工具箱中使用春秋蝉开启时可中断了

10、新增分辨率

新增1280×720分辨率以满足steamdeck玩家，虽然并不支持steamdeck

新增1600×900分辨率以满足部分玩家嫌弃1366*768太小看不清楚

新增1024×576分辨率以满足玩家可以小窗口挂机看视频

11、完全重做了无限任务，大幅降低了无限后期的任务密度，提高了无限任务的奖励。

无限任务数据太多，挂机玩家电脑配置层次不齐，有玩家几百万抽奖后领取几十万次的抽奖任务奖励就卡死了。考虑到部分玩家的上班电脑配置确实不尽如人意，所以重做了无限任务，大幅降低了后期无限任务的密度，提高了无限任务的奖励。

12、修复数据上限解锁后，玩家的无限任务数据可能会因为数据量过大，导致无法更新无限任务丢失的bug。（无限任务为系统生成的，老存档无效）

Tips:若玩家想恢复无限任务，可新建一个存档，将新存档中的TaskData.Save覆盖至老存档的TaskData.Save中，即可重启无限任务

13、移除了英灵数量、神通等级、研究等级、阵法等级的无限任务

14、修复部分繁体文字缺失的问题。

15、修正不会道具需求显示，格式调整为：需求/已拥有。已=> 已拥有/需求

16、修复数值上限解锁后，在强化装备时，可能出现负战力显示的bug（战力仍为增加，只是显示bug，UI显示增加的战力超过UI数据极限，导致显示为负号）

17、修复自动熔炼界面的选项“每隔一分钟自动熔炼装备”错误的因多语言设置原因显示为“每隔一分钟自动更换战力更高的装备”。

18、悬赏刷新时间调整为6小时/

19、修复因解锁了数值上限后，战力波动时会从负号开始波动的问题

20、新增兑换吗：ShengXian（升仙拼音），使用后可获得1个升仙令

21、现在商店和开启宝箱的最大数量提升为9999999W个

Tips：部分玩家电脑配置较低，开启999W个会卡顿，配置较低的玩家可分批开启

22、修复玩家意外卡死或断电后，再次进入游戏也会卡死的bug。（其原因是断电/死机后 游戏中玩家配置数据时未能完全储存完毕,只存了一部分，导致玩家配置数据缺失，故而启动游戏后无法进行任何操作。现在会自动清理存档中的废弃卡死数据）

23、新增自动恢复存档功能，现在繁体字玩家在由于缺少字库时，存档信息无法保存，导致存档无法读取（存档仍在，但缺少存档信息），系统将自动为您回复存档信息。恢复的存档名为:恢复存档。

24、修复数值解锁上限后，992京以上的护盾不会正确缩写为中文的bug。

25、修复数值上限解锁后，仅有单体回血回缩写，而单体回血不会正确缩写的bug。

26、优化后裔弓词条的计算，降低后裔弓词条内存消耗

27、取消了玩家工具箱中的掌机模式

28、修复玩家使用CE开启高倍速制作装备时，可能会重复装备编号，导致报错的bug。

29、现在增加的战力会缩写了

30、修复自动存档和每分钟存档冲突报错的问题

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：173962599

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。