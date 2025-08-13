各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》第十二部（优化向）重塑江湖第四弹暨第131次更新公告已于8月14日5：10完成。大侠们小退更新即可。

本次我们针对大家吐槽已久的存档速度慢、卡等问题进行了第一期优化；由于优化需要重构存档底层，工序较长，预计后续还将分多期进行，感谢大家的支持。

3) 提升了存档时候的加载速度

2) 优化了保存存档和读取存档的方式

1) 修复了爽文/险恶江湖下经脉-配置心法界面文本超框的问题

2) 修复了主角成为掌门后还有其他随机npc显示为掌门的问题

3) 修复了使用手柄进行交易时按B/O键退出界面后无法移动的问题

4) 修复了当成就描述的文字超过72个字符的时候会超框的问题

5) 修复了可以建造两个宗门基石的问题

6) 修复了开局选择天赋涌泉后超框的问题

7) 修复了相同阵营同时存在多个总舵的问题

8) 修复了云存档账号过长时，读档/存档界面显示的云存档账号会超框的问题

9) 修复了丐门亲传弟子时无法触发“降龙奇遇·莲沾”奇遇的问题

10) 修复了成功挑战何藉后，对应成就未完成的问题

11) 修复了成功挑战秦一后，对应成就未完成的问题

12) 修复了成功挑战艾里甫后，对应成就未完成的问题

13) 修复了成功挑战徐赫一后，对应成就未完成的问题

14) 修复了千金线女主角草上飞调用动作不正确的问题

15) 修复了（1680,1620）位置草药悬空的问题

16) 修复了（1104,1455）位置草药悬空的问题

17) 修复了打开菜单栏后可以和npc交互的问题

18) 修复了道具栏cd显示超框的问题

19) 修复了箱子有聊天气泡的问题

20) 修复了已完成成就数量不对的问题

21) 修复了势力地图内帮众数量显示为0的问题

22) 修复了制作物品时基础材料数量超框的问题

23) 修复了任务界面雨蓑笠任务详情中描述重叠的问题

24) 修复了使用唤马铃传送时界面未显示消耗金币数量的问题

25) 修复了手柄说明里的“技能释放”按键与实际按键错误的问题

26) 修复了手柄说明里的“召唤马”按键与实际按键错误的问题

27) 优化了“将门虎子”线开局和新手期剧情，增强武侠氛围

【特别说明】

更新后可能会遇到的一些问题，我们将尽快完成修复：

1) 清然林区域可能有部分浮空现象