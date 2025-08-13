 Skip to content
13 August 2025 Build 19587512
Update notes via Steam Community

各位大侠好，

 《下一站江湖Ⅱ》第十二部（优化向）重塑江湖第四弹暨第131次更新公告已于8月14日5：10完成。大侠们小退更新即可。

本次我们针对大家吐槽已久的存档速度慢、卡等问题进行了第一期优化；由于优化需要重构存档底层，工序较长，预计后续还将分多期进行，感谢大家的支持。

 

【存档加载优化第一期】

  • 1) 优化了NPC并列存储

  • 2) 优化了保存存档和读取存档的方式

  • 3) 提升了存档时候的加载速度

 

【第131次更新内容如下】

  • 1) 修复了爽文/险恶江湖下经脉-配置心法界面文本超框的问题

  • 2) 修复了主角成为掌门后还有其他随机npc显示为掌门的问题

  • 3) 修复了使用手柄进行交易时按B/O键退出界面后无法移动的问题

  • 4) 修复了当成就描述的文字超过72个字符的时候会超框的问题

  • 5) 修复了可以建造两个宗门基石的问题

  • 6) 修复了开局选择天赋涌泉后超框的问题

  • 7) 修复了相同阵营同时存在多个总舵的问题

  • 8) 修复了云存档账号过长时，读档/存档界面显示的云存档账号会超框的问题

  • 9) 修复了丐门亲传弟子时无法触发“降龙奇遇·莲沾”奇遇的问题

  • 10) 修复了成功挑战何藉后，对应成就未完成的问题

  • 11) 修复了成功挑战秦一后，对应成就未完成的问题

  • 12) 修复了成功挑战艾里甫后，对应成就未完成的问题

  • 13) 修复了成功挑战徐赫一后，对应成就未完成的问题

  • 14) 修复了千金线女主角草上飞调用动作不正确的问题

  • 15) 修复了（1680,1620）位置草药悬空的问题

  • 16) 修复了（1104,1455）位置草药悬空的问题

  • 17) 修复了打开菜单栏后可以和npc交互的问题

  • 18) 修复了道具栏cd显示超框的问题

  • 19) 修复了箱子有聊天气泡的问题

  • 20) 修复了已完成成就数量不对的问题

  • 21) 修复了势力地图内帮众数量显示为0的问题

  • 22) 修复了制作物品时基础材料数量超框的问题

  • 23) 修复了任务界面雨蓑笠任务详情中描述重叠的问题

  • 24) 修复了使用唤马铃传送时界面未显示消耗金币数量的问题

  • 25) 修复了手柄说明里的“技能释放”按键与实际按键错误的问题

  • 26) 修复了手柄说明里的“召唤马”按键与实际按键错误的问题

  • 27) 优化了“将门虎子”线开局和新手期剧情，增强武侠氛围

  • 【特别说明】

  • 更新后可能会遇到的一些问题，我们将尽快完成修复：

  • 1) 清然林区域可能有部分浮空现象

  • 2) 偶发鼠标悬停在装备分类页面UI可能会闪动的问题

【6月-当前“重塑江湖”版本修复、优化汇总】

（重磅）《下一站江湖Ⅱ》正式版第121次更新公告（超大规模版本修复及优化）：

《下一站江湖Ⅱ》正式版第122次更新公告：

《下一站江湖Ⅱ》正式版第123次更新公告：

《下一站江湖Ⅱ》第十一部大型免费资料片“塞外风云”预告暨124更公告：

《下一站江湖Ⅱ》第十一部大型免费资料片“塞外风云”暨第125次更新公告：

（重磅）第十二部资料片（优化向）“重塑江湖”系列预告暨第126更公告：

《下一站江湖Ⅱ》正式版第127次更新公告：

《下一站江湖Ⅱ》正式版第十二部资料片（优化向）“重塑江湖”第一弹补充更新暨第128次更新公告：

（重要）《下一站江湖Ⅱ》第十二部资料片（优化向）重塑江湖第二弹暨第129更公告：

（重要）正式版第十二部资料片（优化向）“重塑江湖”第三弹暨第130更公告：

 

白玉京工作室 拜上

