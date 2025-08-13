아이템 보유량이 많을수록 자주 등장하는 '미싱 코드' 아이템의 등장 조건을 일반 아이템과 악몽 아이템의 구분을 나눠 등장 비율을 낮췄습니다.



음식이 선택지 방식으로 지급 시 중복된 음식을 지급하지 않으며 더 이상 중복되지 않은 음식이 없을 시 '미싱 코드' 아이템을 지급하던 현상을 수정하였습니다.



'치명적인 치트키' 아이템 사용 시 일부 아이템을 획득하지 못하던 현상을 수정하였습니다.



악몽의 방에서 물건 구매 시 전용 대사가 출력 되지 않던 현상을 수정하였습니다.



일정 난이도 클리어 이후 길몽의 문을 대체하여 악몽의 문이 등장하는 기능의 미작동 현상을 수정하였습니다.



일부 시너지 알림이 제대로 표기되지 않거나 끝없이 나오는 현상을 수정하였습니다.



도감 및 여러 오탈자를 수정하였습니다.



린드오름 NPC의 결투 완료 조건이 완화되어 보상을 더욱 획득하기 쉽도록 조정하였습니다.

안녕하세요! 추가적으로 발견된 특정 상황에서의 오류를 수정하는 업데이트가 이뤄졌습니다. 이번 업데이트로 보답 쾌적하게 즐길 수 있는 꿈의 여정이 되셨으면 합니다.추가적인 오류 제보 혹은 개선을 바라시는 부분이 있다면 스팀 커뮤니티 토론장에 의견을 남겨주시길 바랍니다!