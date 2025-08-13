- 아이템 보유량이 많을수록 자주 등장하는 '미싱 코드' 아이템의 등장 조건을 일반 아이템과 악몽 아이템의 구분을 나눠 등장 비율을 낮췄습니다.
- 음식이 선택지 방식으로 지급 시 중복된 음식을 지급하지 않으며 더 이상 중복되지 않은 음식이 없을 시 '미싱 코드' 아이템을 지급하던 현상을 수정하였습니다.
- '치명적인 치트키' 아이템 사용 시 일부 아이템을 획득하지 못하던 현상을 수정하였습니다.
- 악몽의 방에서 물건 구매 시 전용 대사가 출력 되지 않던 현상을 수정하였습니다.
- 일정 난이도 클리어 이후 길몽의 문을 대체하여 악몽의 문이 등장하는 기능의 미작동 현상을 수정하였습니다.
- 일부 시너지 알림이 제대로 표기되지 않거나 끝없이 나오는 현상을 수정하였습니다.
- 도감 및 여러 오탈자를 수정하였습니다.
- 린드오름 NPC의 결투 완료 조건이 완화되어 보상을 더욱 획득하기 쉽도록 조정하였습니다.
추가적인 오류 제보 혹은 개선을 바라시는 부분이 있다면 스팀 커뮤니티 토론장에 의견을 남겨주시길 바랍니다!
Changed files in this update