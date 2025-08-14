随着探索进程的逐渐深入，旧日的因果逐渐浮现，神秘的力量悄然苏醒。 你是否能在这场诡谲的迷雾中，辨清真相，逃离命运的轮回？
🙌你好，■■■，欢迎入职西封杂志社。
中式民俗解谜游戏《頭七》steam版现已正式发售！
💰售价18元：包含第一章（阿娣），第二章（樱桃小姐·上）两个章节，共计90W字。
※第三章（樱桃小姐·下）预计在10月上架游戏内商城，售价9元。第三章为连载形式，购买后可随更新持续解锁最新内容，无需二次付费。
🚀发售平台：steam
※steam发售并不会影响橙光更新，请放心。
⌨️支持系统：windows
※MAC系统适配中，预计将在不久后发布，敬请留意我们的后续消息。
🏆成就系统：正式版支持steam成就
※建议您在关键选项处存档，以便探索分支并解锁对应成就。
🔸在游戏中：
🔍你将以新加入西封杂志社的编辑视角，探索名为《頭七》论坛中的民间灵异故事贴，并前往线下，与同伴实地探索，揭开帖子背后隐藏的秘密。
※游戏内含有部分恐怖、灵异、暴力等元素，多以文字形式展现。
📼游戏正式版变动报告
《頭七》demo存档：
游戏存档将自动继承到正式版中，启动正式版游戏，即可读取并游玩之前在demo中的进度，无需重新开始。
※因steam有一定滞后性，若您在打开正式版后发现demo存档尚未继承至正式版本，建议您优先尝试手动退出重新登录steam，再次打开《頭七》正式版查看。
《頭七》steam正式版变动：
1、新增快捷键：
添加键盘、手柄快捷键等功能。减少了如自动播放、快进、文本回顾等功能的操作步骤。
2、鼠标快进功能已删除：
此前，我们收到较多：鼠标长按快进容易误触的相关反馈。目前已删除此快捷功能，您可以在键盘长按Z键快进游戏。
3、be结局前自动存档：
进入be结局前，系统将会进行一次自动存档（自动存档，档位在最后一页的最后一个），但还是建议大家多多存档。
🐞BUG：捉到虫子了怎么办？
如果您在游戏的过程中，遇到奇怪的小虫子/有想提的建议及反馈，请喂给我们！我们将不断关注，为大家带来更好的游玩体验！
反馈方法1：
扫描下方图片内的二维码，或点击此处，根据问卷中的问题填写即可。
反馈方法2：
您也可以前往《頭七》BUG反馈群：306387898，将您遇到的问题私信管理员，我们会进行记录并反馈！
参与社区活动，拿頭七游戏周边！
我们也在社区为大家准备了抽奖活动，给我们在哔哩哔哩、小红书的发售公告留言，关注+评论，我们将会在8月21号在评论区抽取五人，送出頭七周边“童灵神”立牌。
📢欢迎来找我们玩！[p]哔哩哔哩：@頭七官方
小红书：@頭七官方
抖音：@頭七
Q群：370254105、703240148、954427152