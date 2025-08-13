版本1.0.6
1、新增转职系统
为始应转职系统，重置了全部英灵的立绘。
转职为原来的神魔系统，考虑到已经有玩家升到两万多级了，所以取消了设定，现在英灵在达到一千级，获得升仙令后可转职。可在两种强化中选择一种。
可在【英灵】-【转职】界面开启英灵转职
转职后可进行强化，消耗历史本纪（解决历史本纪用不完的问题）
Tips:能转职，但转职效果未实装。
2、新增道具-升仙令
悬赏Boss结算时，前三名会获得升仙令的奖励。
3、解锁灵器、宝石、装备 最大品质，解锁了：圣品、帝品、日品、月品、星品。
4、解锁了器炉的最大炼器品质至新品。
5、调整了部分解锁至星品后、和转职系统搭配后太过无敌的灵器词条。
6、解锁后期敌人成长。
（1）敌人成长。
现在敌人不再是每关提升固定生命、攻击、防御了
现在敌人每过100关会提升4%生命、2%攻击、1%防御
（2）后期敌人基础成长
现在在一万关之后（一万关之前不受影响）
每隔一万关，敌人的生命、攻击、防御会翻倍
（如2W关时，敌人的攻击翻2倍，1.5W关时，攻击为1.5倍）
（如3W关时，其属性为2W的2倍）
最多时在30W关达成。
（原30W关，敌人血量约为100兆，现在约为200垓，可适配敌人强度）
（3）敌人特殊属性成长
一万关之后（一万关之前不受影响）
敌人每隔500关会提高1%的命中、闪避、暴击、抗暴
解锁了后期敌人成长数值后，现在不再是云霄娘娘传奇了，对阵容搭配有更高要求了。
7、修复数据上限解锁后，玩家的无限任务数据可能会因为数据不兼容丢失的bug。（无限任务为系统生成的，老存档无效）
8、移除了英灵数量、神通等级、研究等级、阵法等级的无限任务
9、修复部分繁体文字缺失的问题。
10、修正不会道具需求显示，格式调整为：需求/已拥有。已=> 已拥有/需求
15、修复数值上限解锁后，在强化装备时，可能出现负战力显示的bug（战力仍为增加，只是显示bug，UI显示增加的战力超过UI数据极限，导致显示为负号）
16、修复自动熔炼界面的选项“每隔一分钟自动熔炼装备”错误的因多语言设置原因显示为“每隔一分钟自动更换战力更高的装备”。
17、悬赏刷新时间调整为6小时/
18、修复战力波动时会从负号开始波动的问题
更新内容（本次仅在测试版更新，稍后版本稳定修复bug后会更新到正式版）
