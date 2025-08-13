 Skip to content
13 August 2025 Build 19579672 Edited 13 August 2025 – 14:09:02 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Update details:

201316
  • Download size = 900 MB
  • Client version = 0.9.6.63
    • [*] Client BuildID = 19579672



    Changelog:


    • Fixed silver cars spotted in some cases where an esport custom livery was being used (replays, multiplayer sessions)
    • Audi A4 ST - Car setup adjustments restricting how soft the front can be and how stiff the rear can be
    • Ford GT GT3 - Updated rear brake disc weights and inertia, balanced dampers @45mm/s - Adjusted baseline setup
    • Ford Mustang GTO - Adjusted baseline setup, balanced dampers @46mm/s and opened up rear camber settings
    • Formula RaceRoom X-22 - Tweaked caster/camber angles and A.I. behaviour
    • GT3 - Updated engine cooling
    • Silhouette car class - Improved kinematics
    • VW Scirocco - AI improvements


    Changed files in this update

