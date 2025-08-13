Update details:
201316
Download size = 900 MB
Client version = 0.9.6.63
[*] Client BuildID = 19579672
Changelog:
- Fixed silver cars spotted in some cases where an esport custom livery was being used (replays, multiplayer sessions)
- Audi A4 ST - Car setup adjustments restricting how soft the front can be and how stiff the rear can be
- Ford GT GT3 - Updated rear brake disc weights and inertia, balanced dampers @45mm/s - Adjusted baseline setup
- Ford Mustang GTO - Adjusted baseline setup, balanced dampers @46mm/s and opened up rear camber settings
- Formula RaceRoom X-22 - Tweaked caster/camber angles and A.I. behaviour
- GT3 - Updated engine cooling
- Silhouette car class - Improved kinematics
- VW Scirocco - AI improvements
