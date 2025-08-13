我们在本次更新中进行了修复与优化，以下是具体内容：
修复
- 修复战斗奖励界面在手柄操作下显示异常的BUG
- 修复战场中行动结束后，可移动格残留的BUG
- 修复【支线】冰潭雪莲重复触发的BUG
- 修复玄阳六合剑10级效果有时不生效的BUG
- 修复万里平戎策第二场战斗中，慕迟的模型武器错误的BUG
优化
- 优化家园擂台，在靠近擂台时添加自动存档
- 优化名剑山庄夜晚宝箱的碰撞
- 优化了装备显示UI，将锻造界面、图鉴、装备属性等界面显示规则统一，不影响装备实际属性
更新说明
- 如果在此前的游戏中您安装过MOD，更新后可能由于MOD兼容问题，导致您无法正常启动游戏，或在游戏过程中遇到报错。如遇到类似问题，建议您卸载已安装的MOD(在游戏库中-右键《逸剑风云决》-管理-浏览本地文件-删除Wandering_Sword\Content\Paks这个路径下的所有内容)，检查游戏安装文件完整性，再重新启动游戏。
- 如遇到Steam无法更新的情况，可在Steam文件夹中，删除steam.cfg文件，然后重新启动Steam，并注意检查更新Steam客户端。Steam从2024年1月1日起不再支持Windows7与Windows8系统，若删除Steam.cfg无效请检查电脑系统版本。
- 英特尔13代、14代CPU频繁出现宕机处理方法：下载英特尔的XTU，将Performance Core Ratio选项调到45~46；此操作可确保几天内UE引擎不引起宕机，过后再次出现频繁宕机需重复修改第一选项。
在江湖旅途中如果遇到任何问题或者bug，欢迎加入我们的BUG反馈群：925405425，也欢迎在Steam讨论区、官方社媒账号下评论。我们会继续努力，为大家带来更好的游戏体验！
请记得关注我们的微博或b站账号，以获得《逸剑风云决》的最新情报。
官方微博：逸剑风云决
官方哔哩哔哩频道：GC小迪
官方QQ交流群：935698391
Changed files in this update