1. Seal Breaker Coordi Encore Event (August 13, 2025 (Wed) 06:00 - September 3, 2025 (Wed) 06:00 (UTC+0))
- Phantom Thief & White Cat
- Spirit Guide
2. Shop Coordi Sale
- Day Beach Coordi & Evening Beach Coordi (August 13, 2025 (Wed) 06:00 - September 3, 2025 (Wed) 06:00 (UTC+0))
3. 4th Anniversary Special Attendance Log In Progress (July 28, 2025 (Mon) 06:00 - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0)) [Event Details] (Link)
- Players can acquire 4th Anniversary Celebration Coordi Select Box, 4th Anniversary Pet Select Box, Coordi Fusion Scroll, 4th Anniversary Celebration Coordi (21 Days) Select Box, and over various items by logging in for 30 minutes every day for 15 days.
- Players can acquire Coordi items for all parts after completing attendance for 15 days.
4. 4Ever Festa! Event Attendance Log In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
- Players can acquire 4Ever! Chaser Card Box, Reinforcement Protection Scroll Select Box, [Event] Imprint of Harvest (1 Day) Box, Single Stat Change Scroll, Single Stat Drop Protection Scroll, GP Item Property Scroll, Coordi Fusion Scroll, Dungeon Entry Ticket Box, and over various items by logging in for 30 minutes every day for 15 days.
5. 4th Anniversary Merch Event In Progress (July 28, 2025 (Mon) 06:00 - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0)) [Event Details] (Link)
1) How to Enter
- [4th Anniversary Merch Lottery Ticket]
① Players can acquire 10 Merch Lottery Ticket upon login
② Players can acquire additional tickets by clearing weekly chain missions (Max 10 Daily)
- Week 3 (August 13, 2025 (Wed) 06:00 - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
- Clear Special Dungeon 3 Times: 4th Anniversary Merch Lottery Ticket x1
- Clear Special Dungeon 5 Times: 4th Anniversary Merch Lottery Ticket x3
- Clear Special Dungeon 7 Times: 4th Anniversary Merch Lottery Ticket x6
2) How to Register for the Event
① Play the game to acquire Merch Lottery Tickets
② Check the in-game Event Merch Window to see how many tickets are needed to enter for the 4th Anniversary Celebration Merch
③ Choose and Register for the Merch Set
3) Things to Note
- Players can make multiple entries into a Merch.
- Each Merch has different number of tickets needed. Make sure to check them out before entering.
- Players can also check how many players have entered the Merch.
[Event Lottery Rewards]
- Apply to the event to get various in-game rewards!
1) 4th Anniversary Box
- Every time players consume 5 Lottery Tickets, they will receive 1 [4th Anniversary Box] by mail.
- Players can acquire one of the contents of [4th Anniversary Box] at varied rates.
- [4th Anniversary Box] Contents
|Contents
|Quantity
|Single Property Scroll (Lv 85)
|1
|4th Anniversary Character Mini Doll Select Box
|1
|Coordi Fusion Scroll
|1
|Advanced Rune Summon Chest
|5
|Reinforcement Protection Scroll Box
|1
|GP Item Property Scroll
|2
|Dungeon Entry Ticket Box
|1
|Socket Gem
|3
|Awakening Stone of Transformation
|10
|Chase Coordi Fragment
|100
|1 Million GP Coupon
|3
|Special Reinforcement Release Scroll
|2
|Hero Dungeon Sweep Ticket
|1
|Chase EXP Potion (L)
|3
|Another World Monster Card Box
|5
|Region Monster Card Box
|1
2) Cumulative Lottery Ticket Use Reward
- Players can receive rewards based on the number of Lottery Tickets consumed for the event.
|Entry Tickets Used
|Reward
|Quantity
|20
|GrandChase 4Ever! Title Box
|1
|40
|Boss Monster Card Box
|3
|60
|GP Item Property Scroll
|3
|80
|Epic Glyph Box
|1
|100
|[Free] 4th Anniversary Thank You
|1
|120
|Single Property Change Support Box
|2
|140
|Monster Card Fusion Box
|5
|160
|Coordi Fusion Scroll
|3
|180
|Single Property Scroll (Lv 85)
|2
|200
|4th Anniversary Character Mini Doll Select Box
|3
6. 4Ever Hot Time! Buff Event In Progress
- EXP +30%, GP +30%, Item Drop Rate +15% in Dungeons, Equipment Reinforcement Rate +20%, Necklace/Anklet Reinforcement Rate +20%
- Week 3: August 15, 2025 (Fri) 06:00 - August 18, 2025 (Mon) 06:00 (UTC+0)
- Event Excluded Dungeons: Nightmare Circus, Monster Train 301, Hungry Pets’ Revolt, Moonlight Village, Angry Bosses, Talin’s Revenge, King Slime Dungeon, Trial Forest, Trial Tower, Dimension Door
- EXP/GP Gain is only applied up to 400% at max.
- Item Drop Rate and Armor/Necklace/Anklet Reinforcement Increase is only applied up to 100% at max.
7. 4Ever Level Up Festa! Hyperspeed Growth Event In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - September 10, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
[Elesis/Lire/Arme/Lass/Ryan/Ronan/Amy/Jin/Sieghart/Mari/Zero/Ley/Rufus/Rin]
|Level Achieved
|Reward Item
|Quantity
|1
|Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box
|1
|5
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|10
|+10 Bag
|2
|15
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|20
|[Hyperspeed] 2nd Job Mission
|1
|25
|[Hyperspeed] Quicksave Cost Reduced
|1
|30
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|35
|Gates of Silver Land Chest
|10
|40
|[Hyperspeed] 3rd Job Mission
|1
|45
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|50
|Lv.50 Achievement Gift Box
|1
|55
|Advanced Rune Summon Chest
|10
|60
|[Hyperspeed] 4th Job Mission
|1
|65
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|70
|[Hyperspeed] Hunger for Thirst
|1
|75
|[Hyperspeed] Unleash the Extreme
|1
|80
|Phantom Phoenix Equipment Select Box
|4
|85
|Lv.85 Achievement Celebration Box
|1
[Dio]
|Level Achieved
|Reward Item
|Quantity
|1
|Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box
|1
|5
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|10
|+10 Bag
|2
|15
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|20
|Gates of Silver Land Chest
|10
|25
|[Hyperspeed] Quicksave Cost Reduced
|1
|30
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|35
|[Hyperspeed] 2nd Job Mission
|1
|40
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|45
|[Hyperspeed] 3rd Job Mission
|1
|50
|Lv.50 Achievement Gift Box
|1
|55
|Advanced Rune Summon Chest
|10
|60
|[Hyperspeed] 4th Job Mission
|1
|65
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|70
|[Hyperspeed] Hunger for Thirst
|1
|75
|[Hyperspeed] Unleash the Extreme
|1
|80
|Phantom Phoenix Equipment Select Box
|4
|85
|Lv.85 Achievement Celebration Box
|1
[Veigas]
|Level Achieved
|Reward Item
|Quantity
|1
|Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box
|1
|5
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|10
|+10 Bag
|2
|15
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|20
|Hero Dungeon Ticket
|4
|25
|[Hyperspeed] Quicksave Cost Reduced
|1
|30
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|35
|Gates of Silver Land Chest
|10
|40
|Dungeon Entry Ticket Box
|1
|45
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|50
|Lv.50 Achievement Gift Box
|1
|55
|Advanced Rune Summon Chest
|10
|60
|Lucky Card Box
|15
|65
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|70
|[Hyperspeed] Hunger for Thirst
|1
|75
|[Hyperspeed] Unleash the Extreme
|1
|80
|Phantom Phoenix Equipment Select Box
|4
|85
|Lv.85 Achievement Celebration Box
|1
[Asin/Lime/Edel]
|Level Achieved
|Reward Item
|Quantity
|1
|Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box
|1
|5
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|10
|+10 Bag
|2
|15
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|20
|[Hyperspeed] Special Class Job Mission
|1
|25
|[Hyperspeed] Quicksave Cost Reduced
|1
|30
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|35
|Gates of Silver Land Chest
|10
|40
|Dungeon Entry Ticket Box
|1
|45
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|50
|Lv.50 Achievement Gift Box
|1
|55
|Advanced Rune Summon Chest
|10
|60
|GP Item Property Scroll
|3
|65
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|70
|[Hyperspeed] Hunger for Thirst
|1
|75
|[Hyperspeed] Unleash the Extreme
|1
|80
|Phantom Phoenix Equipment Select Box
|4
|85
|Lv.85 Achievement Celebration Box
|1
[Decanee/Ai/Kallia/Uno]
|Level Achieved
|Reward Item
|Quantity
|1
|Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box
|1
|5
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|10
|+10 Bag
|2
|15
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|20
|Hero Dungeon Ticket
|4
|25
|[Hyperspeed] Quicksave Cost Reduced
|1
|30
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|35
|Gates of Silver Land Chest
|10
|40
|Dungeon Entry Ticket Box
|1
|45
|Premium GC Club (7 Days)
|1
|50
|Lv.50 Achievement Gift Box
|1
|55
|Advanced Rune Summon Chest
|10
|60
|[Hyperspeed] Special Class Job Mission
|1
|65
|[Event] Growth Support Item Select Box
|1
|70
|[Hyperspeed] Hunger for Thirst
|1
|75
|[Hyperspeed] Unleash the Extreme
|1
|80
|Phantom Phoenix Equipment Select Box
|4
|85
|Lv.85 Achievement Celebration Box
|1
- Players can select 1 character to complete missions during the event period.
- Players can participate 1 time per account.
- Once a player makes the selection, they cannot change the character anymore. Players must choose the character for the event carefully.
- Players will receive rewards based on the selected character's level growth.
- Players can acquire Level 85 Achievement Celebration Box, Phantom Phoenix Equipment Select Box, [Event] Growth Support Item Select Box, Selected Character's [Hyperspeed] Mission, Lv.50 Achievement Gift Box, Advanced Rune Summon Chest, Premium GC Club, Princeon Coordi Full Set (21 Days) Select Box, and various other items.
8. 4Ever Boost Up Festa! Play Event In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - September 10, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
- Players can move to the event screen by clicking the [4Ever Boost Up Festa!] button in the World Map during the event period.
- At the start of maintenance on August 20, 2025 (Wed) (UTC+0), the [4Ever Boost Up Festa!] Event and unclaimed [Mission Reward] and [Accumulated Point Reward] will be terminated. Please make sure to claim all rewards before the maintenance period.
1) 4Ever Boost Up Mission List
- All characters can participate in the 4Ever Boost Up missions.
- Players can acquire Mission Scores and rewards by clicking the [Receive Reward] button which is activated after clearing the mission.
- Scores acquired from clearing missions are cumulative.
- Players can still proceed with the remaining missions even after acquiring all Accumulated Score Rewards.
2) 4Ever Boost Up Accumulative Score Reward
|Accumulated Score
|Reward Item
|Quantity
|200
|True Iron Dragon Select Box
|5
|400
|Hero Dungeon Sweep Ticket
|3
|600
|GP Item Property Scroll
|3
|800
|Coordi Fusion Scroll
|2
|1000
|Raid Dungeon Entry Ticket
|2
|1200
|Single Property Scroll(Lv 85)
|1
|1300
|Berkas' Property Select Scroll
|1
|1400
|Premium Another World Card Box
|1
|1500
|Special Awakening Coordi Select Box
|1
- When players accumulate a certain amount of points, the [Accumulated Score Reward] will be activated. Players can click the active reward icon to receive the rewards.
- Accumulated Score Rewards will be mailed.
9. Seal Breaker Coordi Super Encore Event In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
1) The Nutcracker
2) Mad Tea Party
3) Star Chaser & Guardian
4) Blue Ocean
5) Acolyte of Dawn
10. 4Ever Plus Up Package Sale In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
1) 4Ever Plus Up Package 1 (Purchase Limit: 1)
- Seal Breaker Scroll x2
- Epic Reinforcement Stone x1
2) 4Ever Plus Up Package 2 (Purchase Limit: 1)
- Seal Breaker Scroll x4
- Socket Gem x1
3) 4Ever Plus Up Package 3 (Purchase Limit: 1)
- Seal Breaker Scroll x14
- Advanced Rune Summon Chest x1
4) 4Ever Plus Up Package 4 (Purchase Limit: 1)
- Seal Breaker Scroll x24
- GP Item Property Scroll x1
11. 4Ever Festa! Package Sale In Progress (July 30, 2025 (Wed) After Maintenance - August 20, 2025 (Wed) Before Maintenance (UTC+0))
1) 4Ever Festa! Summon Package (Purchase Limit: 3)
- Seal Breaker Scroll x100
- Advanced Rune Summon Chest x4
2) 4Ever Festa! Property Package (Purchase Limit: 3)
- Single Property Scroll (Lv.85) x3
- GP Item Property Scroll x1
3) 4Ever Festa! Reinforcement Package (Purchase Limit: 3)
- Reinforcement Protection Scroll (+0~+15) x11
- Reinforcement Protection Scroll (+16) x11
- Reinforcement Protection Scroll (+17) x20
4) 4Ever Festa! All-In-One Package (Purchase Limit: 3)
- Seal Breaker Scroll x500
- Reinforcement Protection Scroll (+17) x15
- Single Property Scroll (Lv.85) x2
- GP Item Property Scroll x10
We will strive to create the best experience possible.
Thank you.
