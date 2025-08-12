DEV new_test_version
B2025.8.12
OK1-Steam成就同步重制版本
OK2-选择角色时候补上遗漏的悬停提示
OK3-Steam好友丰富状态显示
OK4-一些UI的调整和悬停提示
OK5-修复授勋文化修正解锁后,依旧不能授勋的问题
OK6-骑士竞技大赛和格斗大赛首次进入界面弹出提示
OK7-修复AI不举办竞技大赛的问题
OK1 - Remake Version of Steam Achievement Synchronization
OK2 - Add Missing Hover Tooltips When Selecting Characters
OK3 - Enriched Status Display for Steam Friends
OK4 - Some UI Adjustments and Hover Tooltips
OK5 - Fix the Issue Where Conferring Titles Remains Unavailable Even After Unlocking the Cultural Correction for Title Conferral
OK6 - Pop - up Tips on the First Entry to the Knight Tournament and Fighting Tournament Interfaces
OK7 - Fix the Issue Where AI Does Not Host Tournaments
Changed depots in new_test_version branch