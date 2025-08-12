 Skip to content
12 August 2025 Build 19570499 Edited 12 August 2025 – 16:09:04 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

DEV new_test_version

B2025.8.12

  • OK1-Steam成就同步重制版本

  • OK2-选择角色时候补上遗漏的悬停提示

  • OK3-Steam好友丰富状态显示

  • OK4-一些UI的调整和悬停提示

  • OK5-修复授勋文化修正解锁后,依旧不能授勋的问题

  • OK6-骑士竞技大赛和格斗大赛首次进入界面弹出提示

  • OK7-修复AI不举办竞技大赛的问题

  • OK1 - Remake Version of Steam Achievement Synchronization

  • OK2 - Add Missing Hover Tooltips When Selecting Characters

  • OK3 - Enriched Status Display for Steam Friends

  • OK4 - Some UI Adjustments and Hover Tooltips

  • OK5 - Fix the Issue Where Conferring Titles Remains Unavailable Even After Unlocking the Cultural Correction for Title Conferral

  • OK6 - Pop - up Tips on the First Entry to the Knight Tournament and Fighting Tournament Interfaces

  • OK7 - Fix the Issue Where AI Does Not Host Tournaments

Changed depots in new_test_version branch

