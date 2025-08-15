🎉 Back from Another World, I Missed Love — August 15 Grand Update! To all our beloved players — thank you for your support and passion! This update brings Thai, Vietnamese, Indonesian, Malaysian, and Filipino language support, allowing more players around the world to experience our heartwarming and thrilling tale.
Now you can follow your heart in your own language, making choices that intertwine love, fate, and miracles. 📲 Update today and return to the other world to start your journey anew!
💬 Have any translation suggestions or issues after playing? Join our Discord community! ➡️
🎉 《異世界歸來的我錯過了愛情》8/15 盛大更新！ 感謝各位玩家一路以來的支持與喜愛！這次，我們為了讓更多人能沉浸在這段浪漫又驚心動魄的冒險中，特別新增了 泰語、越南語、印尼語、馬來西亞語、菲律賓語 語言支援！
現在，無論你來自哪個角落，都能用最熟悉的語言，與角色一同經歷愛與選擇、命運與奇蹟交織的故事。 📲 立即更新版本，踏上屬於你的異世界之旅吧！
💬 遊玩後有任何翻譯建議或問題，歡迎加入我們的 Discord 社群～ ➡️
🎉 กลับจากต่างโลก ฉันพลาดความรัก — อัปเดตครั้งใหญ่ 15 สิงหาคม! ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความรักตลอดมา การอัปเดตครั้งนี้เราได้เพิ่มการรองรับ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย และภาษาฟิลิปปินส์
ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน คุณก็สามารถสัมผัสเรื่องราวความรัก โชคชะตา และปาฏิหาริย์ในภาษาของคุณเองได้ 📲 อัปเดตเลยวันนี้ เพื่อเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ในต่างโลก!
💬 มีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการแปลหลังเล่นเกมหรือไม่? เข้าร่วมชุมชน Discord ของเรา! ➡️
🎉 Trở Về Từ Thế Giới Khác, Tôi Đã Bỏ Lỡ Tình Yêu — Cập nhật lớn 15/8! Cảm ơn tất cả người chơi đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi! Bản cập nhật lần này mang đến hỗ trợ ngôn ngữ mới: Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Indonesia, Tiếng Malaysia và Tiếng Philippines.
Giờ đây, bạn có thể đắm chìm trong câu chuyện tình yêu, định mệnh và phép màu bằng chính ngôn ngữ của mình. 📲 Cập nhật ngay hôm nay và bắt đầu hành trình mới ở thế giới khác!
💬 Có góp ý hoặc gặp vấn đề về bản dịch sau khi chơi? Tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi! ➡️
🎉 Kembali dari Dunia Lain, Aku Melewatkan Cinta — Pembaruan Besar 15 Agustus! Terima kasih kepada semua pemain setia atas dukungan dan cintanya! Pembaruan kali ini menambahkan dukungan bahasa: Bahasa Thailand, Bahasa Vietnam, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Filipina.
Kini, di mana pun kamu berada, kamu bisa menikmati kisah cinta, takdir, dan keajaiban dalam bahasa sendiri. 📲 Perbarui sekarang dan mulailah petualanganmu di dunia lain!
💬 Punya saran atau menemukan masalah terjemahan setelah bermain? Bergabunglah dengan komunitas Discord kami! ➡️
🎉 Kembali Dari Dunia Lain, Aku Terlepas Cinta — Kemas Kini Besar 15 Ogos! Terima kasih kepada semua pemain atas sokongan dan kasih sayang anda! Kemas kini ini menambah sokongan bahasa: Bahasa Thai, Bahasa Vietnam, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, dan Bahasa Filipina.
Kini, tidak kira di mana anda berada, anda boleh menyelami kisah cinta, takdir dan keajaiban dalam bahasa anda sendiri. 📲 Kemas kini sekarang dan mula perjalanan anda di dunia lain!
💬 Ada cadangan terjemahan atau masalah selepas bermain? Sertai komuniti Discord kami! ➡️
🎉 Pagbalik Mula sa Ibang Mundo, Naiwan ang Pag-ibig — Malaking Update Agosto 15! Maraming salamat sa lahat ng manlalaro sa inyong suporta at pagmamahal! Sa update na ito, nagdagdag kami ng suporta para sa Thai, Vietnamese, Indonesian, Malaysian, at Filipino.
Ngayon, saan ka man sa mundo, maaari mong maranasan ang kuwento ng pag-ibig, kapalaran, at himala sa sarili mong wika. 📲 Mag-update na ngayon at simulan ang iyong paglalakbay sa ibang mundo!
💬 May mungkahi o problema sa pagsasalin matapos maglaro? Sumali sa aming Discord community! ➡️
Changed files in this update