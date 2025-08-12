다음 기간 동안 말복 기념 특판 패키지가 판매됩니다.
※ 패키지 상품은 사용 시 구성품을 모두 획득하며, 구성품은 기본적으로 팀 창고 이동만 가능합니다.
판매 기간 : 2025년 8월 12일(화) 정기점검 후 ~ 2025년 8월 26일(화) 정기점검 전까지
【기본 안내】
- 판매 기간 동안 TP상점에서 관련 상품을 만나보실 수 있습니다.
- TP상점은 게임 내 우측 상단의 TP상점 아이콘을 통해 이용할 수 있습니다.
【패키지 상품 안내】
- 말복 장비 강화 패키지
(195 TP / 팀당 4회 구매 가능)
아이템명
개수
마켓 거래
[Lv.520] 상급 가디스 아이커(무기) 파편 II(거래불가)
[Lv.520] 상급 가디스 아이커(방어구) 파편 II(거래불가)
[Lv.520] 강화 보조제(거래불가)
[Lv.480] 스킬 쥬얼
응축된 수정 구슬
어두운 계시의 정수
10
10
120
40
400
400
X
X
X
X
X
X
- 말복 마법 부여 패키지
(275 TP / 팀당 4회 구매 가능)
아이템명
개수
마켓 거래
헤어 코스튬 옵션 이전 소재(거래불가)
영롱한 마법 부여 스크롤(거래불가)
고급 마법 부여 스크롤
여신의 증표(유라테) : 50,000
1
30
20
2
X
X
X
X
- 말복 귀걸이 패키지
(305 TP / 팀당 4회 구매 가능)
아이템명
개수
마켓 거래
신비한 화염불꽃 귀걸이 파편(거래불가)
잔혹한 레다니아: 파티(Hard) 추가 보상권
무너지는 광산: 파티(Hard) 추가 보상권
검은 계시의 장: 파티(Hard) 추가 보상권
심연의 관찰자: 파티(Hard) 추가 보상권
2
1
1
1
2
X
X
X
X
X
- 말복 은총 올인원 패키지
(775 TP / 팀당 2회 구매 가능)
아이템명
개수
마켓 거래
말복 장비 강화 패키지
말복 마법 부여 패키지
말복 귀걸이 패키지
가디스 은총 아이커(무기) 상자(거래불가)
가디스 은총 아이커(방어구) 상자(거래불가)
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
Changed files in this update