12 August 2025 Build 19564271 Edited 12 August 2025 – 06:09:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community



다음 기간 동안 말복 기념 특판 패키지가 판매됩니다.
※ 패키지 상품은 사용 시 구성품을 모두 획득하며, 구성품은 기본적으로 팀 창고 이동만 가능합니다.

판매 기간 : 2025년 8월 12일(화) 정기점검 후 ~ 2025년 8월 26일(화) 정기점검 전까지


【기본 안내】
  • 판매 기간 동안 TP상점에서 관련 상품을 만나보실 수 있습니다.
  • TP상점은 게임 내 우측 상단의 TP상점 아이콘을 통해 이용할 수 있습니다.



【패키지 상품 안내】
  • 말복 장비 강화 패키지
    (195 TP / 팀당 4회 구매 가능)

    아이템명
    		 개수
    		 마켓 거래
    [Lv.520] 상급 가디스 아이커(무기) 파편 II(거래불가)
    [Lv.520] 상급 가디스 아이커(방어구) 파편 II(거래불가)
    [Lv.520] 강화 보조제(거래불가)
    [Lv.480] 스킬 쥬얼
    응축된 수정 구슬
    어두운 계시의 정수
    		 10
    10
    120
    40
    400
    400
    		 X
    X
    X
    X
    X
    X


  • 말복 마법 부여 패키지
    (275 TP / 팀당 4회 구매 가능)

    아이템명
    		 개수
    		 마켓 거래
    헤어 코스튬 옵션 이전 소재(거래불가)
    영롱한 마법 부여 스크롤(거래불가)
    고급 마법 부여 스크롤
    여신의 증표(유라테) : 50,000
    		 1
    30
    20
    2
    		 X
    X
    X
    X


  • 말복 귀걸이 패키지
    (305 TP / 팀당 4회 구매 가능)

    아이템명
    		 개수
    		 마켓 거래
    신비한 화염불꽃 귀걸이 파편(거래불가)
    잔혹한 레다니아: 파티(Hard) 추가 보상권
    무너지는 광산: 파티(Hard) 추가 보상권
    검은 계시의 장: 파티(Hard) 추가 보상권
    심연의 관찰자: 파티(Hard) 추가 보상권
    		 2
    1
    1
    1
    2
    		 X
    X
    X
    X
    X


  • 말복 은총 올인원 패키지
    (775 TP / 팀당 2회 구매 가능)

    아이템명
    		 개수
    		 마켓 거래
    말복 장비 강화 패키지
    말복 마법 부여 패키지
    말복 귀걸이 패키지
    가디스 은총 아이커(무기) 상자(거래불가)
    가디스 은총 아이커(방어구) 상자(거래불가)
    		 1
    1
    1
    1
    1
    		 X
    X
    X
    X
    X



감사합니다.

