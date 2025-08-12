修正更新項目

修復鎮東大將戰勝後無法正確通過任務

增加英雄上課功能

調整工作戰鬥掉落產物的機率與數量，調整為每隻怪掉落的第1~5個道具的機率為(25%/20%/15%/10%/5%)

修復妖邪洞鎖妖殿會有錯誤的戰鬥地圖

修復區域BOSS會召喚異常等級的隨從怪

修復英雄被動技能卡會使英雄停擺的錯誤

修復技能卡強化時，重複選擇卡片造成的錯誤

調整補給證取得的綁定道具可以被放進錢莊

調整禮盒的綁定工具可以被放進錢莊

調整月鏡湖丹砂周遭的行走區域、修復部分區域無法遇到怪物

修復裝備字首迅擊、機動、堅固的數值錯誤

修復真修洞一到三的關聯區域、傳送位置的錯誤

修復裝備上的敏捷加成在穿上後沒有顯示提高的閃避數值

修正部分任務或者NPC無法在組隊狀態下進入戰鬥

修正合成文字碎片無法放入多個的問題

修正裝備鑲嵌後，技能系列顯示錯誤

修正使用第二倉庫的顯示異常

調整工作系統:提高15等以上產物經驗、工作等級比產物高時，獲得經驗會逐漸減少、提高每次工作增加進度

修復裝備增加工作經驗、增加特殊產物機率無效的情況

通寶商行增加販賣好手系列工具，工作所獲得產物數量隨機增加0~2個