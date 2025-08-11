 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Battlefield™ 1 Battlefield™ V Battlefield™ 6 Battlefield 4™ Battlefield™ 2042
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
11 August 2025 Build 19559207 Edited 11 August 2025 – 20:09:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Não dá pra fazer uma atualização grande sem deixar algumas (ou várias) pontas soltas. Aqui, amarramos algumas (ou várias) pontas soltas, mas sem deixar um pouco de espaço para o futuro. Há sempre o dia de amanhã... não é esse o ditado?

+ Telefonezinho simulado. Pode ser configurado na criação de temporada.
+ Telefonezinho apressado. Botão de pular falas do Telefonezinho adicionado.
> Ícones dos amigos. Agora podem ser desativados nas configurações, se você for esse tipo de pessoa.
> Editor de baralhos polido. Agora a contagem de eventos tá menos errada, e atualizações feitas no baralho são imediatamente refletidas na lista lateral.
> Permissões no Android. Permissões para acessar imagens agora são solicitadas corretamente nas versões mais antigas do Android.

Desprovidamente,
Virgula Leal.

Changed files in this update

Windows 64-bit IGeB2_Win64 Depot 1569521
  • Loading history…
macOS IGeB2_MacOS Depot 1569523
  • Loading history…
Linux 64-bit IGeB2_Linux64 Depot 1569524
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link