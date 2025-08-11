Não dá pra fazer uma atualização grande sem deixar algumas (ou várias) pontas soltas. Aqui, amarramos algumas (ou várias) pontas soltas, mas sem deixar um pouco de espaço para o futuro. Há sempre o dia de amanhã... não é esse o ditado?



+ Telefonezinho simulado. Pode ser configurado na criação de temporada.

+ Telefonezinho apressado. Botão de pular falas do Telefonezinho adicionado.

> Ícones dos amigos. Agora podem ser desativados nas configurações, se você for esse tipo de pessoa.

> Editor de baralhos polido. Agora a contagem de eventos tá menos errada, e atualizações feitas no baralho são imediatamente refletidas na lista lateral.

> Permissões no Android. Permissões para acessar imagens agora são solicitadas corretamente nas versões mais antigas do Android.



Desprovidamente,

Virgula Leal.