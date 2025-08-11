修复了公会临时兑换时，不会减少加特金币的BUG。调整了兑换礼物需求的比例。



为高难副本添加了门票数量要求，当前高难副本需要10张邀请函。



修复了人形敌人的掉落问题，现在能够正确的掉落人形材料了。



修复了冒险难度下，敌人的被动效果不生效的问题。



修复了气象观察室的错误图块。



添加了设置中镜头切换选项，现在可以通过主菜单→功能→设置菜单→画面设置中，选择匀速镜头或弹性镜头了。（由于设置核心中的所有设定都保存于公共存储中，而目前单个存档的镜头设置不会影响到所有的存档，所以不同存档的镜头选项可能有选项没变的问题。但不会影响改变镜头的行为。）



优化了异常状态的公式。



修改了的装备类型，现在锻造书属于贵重·锻造书。



添加了祝福之翼、便携工作台、便携锻造台、便携炼金台，这些便利功能道具将会在下一个大版本更新时发放。



添加了有点神经的邮筒奖励的提示，当奖励仓库有内容时，将会提示。

