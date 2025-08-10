Ancient TD v1.4.67:
Added Daily Spin event.
Added new enemies.
Redesigned Wave Spawner.
Rescaled shop treasure.
Rescaled enemy health.
Rebalanced enemy gold drop.
Changed files in this update