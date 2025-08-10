 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Open Beta Battlefield™ 6 THE FINALS Call of Duty® Marvel Rivals Battlefield™ 1
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
10 August 2025 Build 19548239 Edited 10 August 2025 – 23:06:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Ancient TD v1.4.67:

  • Added Daily Spin event.

  • Added new enemies.

  • Redesigned Wave Spawner.

  • Rescaled shop treasure.

  • Rescaled enemy health.

  • Rebalanced enemy gold drop.

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3635711
  • Loading history…
Linux 64-bit Depot 3635712
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link