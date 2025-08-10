## 版本更新公告 🛠️



各位玩家好，我们刚刚推送了新版本，包含以下更新与修复：



- 修复：加速功能异常，现已可正常触发与持续

- 修复：无法升级的 BUG，升级条件与数值判定已恢复正常

- 优化：卡顿与掉帧问题，优化资源加载与特效表现，整体流畅度提升



建议更新后重启游戏或在 Steam 中验证游戏文件完整性，若仍有问题欢迎随时反馈。



---



## 开发者的话（致歉与感谢）🙏



真诚向大家致歉。因为是我第一次做游戏，经验不足，又在时间紧张的情况下仓促上线，给大家带来了不佳的体验和困扰。非常感谢大家的包容、耐心和反馈，我会继续认真打磨、快速修复问题，也希望和各位一起把这款游戏越做越好。



在此特别感谢以下几位玩家的测评与建议（按昵称排序）：

- 489614057

- nnnn123456789

- lucy

- 端木燕



感谢每一位支持与提出意见的玩家。你的反馈对我来说非常重要，我们一起把它变成更好的游戏。💪

