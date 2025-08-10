1、取消了云存档修复程序

该修复程序在玩家在积攒了很多装备后内存消耗巨大，存档时使用该修复程序时导致内存爆炸，卡死后坏档。

2、重构了数值、解锁了数值上限。

（重构后可能会有bug，若有bug请告知我。）

3、现在数值上限增加到了“那由他”级别

4、新增自动存档功能

现在在载入面板右下方，有自动存档功能

自动存档每1小时自动保存1次。

现在若有玩家因电脑配置较差又积攒了大量装备，导致存档卡死而坏档的情况，可以使用自动存档恢复。

5、重做了世界Boss象魔王的技能，取消了象魔王的反伤效果。将象魔王的反伤效果变为减伤效果

关于8.8号新增的云存档修复程序导致部分玩家出现卡死、存档丢失的问题，作者内心充满愧疚与自责，在此向各位受影响的玩家致以最诚挚的歉意。

这次推出修复程序的初衷，是希望能解决部分专注攒装备的玩家面临的困扰 —— 当存档文件大小超出云存档单文件上限时，可能出现的坏档问题。本想通过技术调整为大家提供更稳定的存档体验，却万万没料到程序运行中出现意外，反而给部分玩家带来了存档丢失的严重影响。

对于由此给大家造成的游戏进度损失和糟糕体验，我再次深表歉意。目前我们此bug已修复，并且新增了自动存档功能，以保证后续不会出现类似的情况，尽最大努力降低大家的损失。感谢各位的理解与包容，也恳请再给作者一次弥补的机会。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：173962599

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。