魔法の追加
- 40万円の魔法を追加しました。
魔法の変更
- パワーインパクト
- 攻撃力上昇効果：+500から+100に変更
- 価格：7800円から3800円に変更
- この変更は、ノックバックの影響量を1/10に変更した（後述）ためです。
- ノックガード
- 防御力上昇効果：+500から+100に変更
- 価格：7800円から3800円に変更
- ベノムソード、ベノムガード
- 楽しそうに使っている人が誰一人としていなかったので削除しました。
- ツインハート、ツインソード、ツインガード
- ショップに出てくるとなんか邪魔なので削除しました。
ランク機能の追加
- ゲームクリア時に「プレイのランク」を表示し、これを記録する機能を追加しました。
- ランクは「持ち込んだ魔法」の価格によって決定されます。
- 【持ち込みなし】 カンペキ
- 【～９９９円】 オニヤバ
- 【１０００円～】 ゲキムズ
- 【１万円～】 ピリカラ
- 【１０万円～】 ホンワカ
- 【１００万円～】 ホノボノ
- 【１０００万円～】 ノンビリ
- 【１億円～】 マッタリ
- ランクに応じた「称号」を獲得できます（例：「マッタリ」の場合「見習い魔法使い」など）
- これらの記録は、タイトル画面の「称号と記録」から確認できます。
- 変更の経緯
- リリース当初より、本ゲームでは「はじめから」と「強くてはじめから」の2つのゲームモードを提供しており、プレイヤーのスキルに応じて最適なモードを選択していただくことを想定していました。
- しかしながら、少なくないプレイヤーにとって「はじめから」は難易度が高すぎると感じられることが多いようでした。
- 一方で、「強くてはじめから」は低難易度のプレイを提供していましたが、プレイ時間の経過とともに難易度がさらに急激に低下するという問題がありました。
- つまり「強くてはじめから」では簡単すぎるが、「はじめから」では難しすぎるという難易度の壁が存在していました。
- また、「強くてはじめから」では、プレイヤーが意図的に調整しない限り「より高価な魔法を持ち込むこと」が最適解となっている状況でした。
- この問題を解決するため、ゲームプレイの体験は一切変更せずに、「安価な魔法を持ち込む」ことへのインセンティブを提供するランク機能を導入します。
- 「強くてはじめから」の枠組みの中で、プレイヤーが自分の実力に応じて一歩上の難易度に挑戦できる仕組みを目指しています。
- 低いランクであってもゲームプレイが阻害されることはなく、ストーリー上の演出もすべてご覧いただけます。
データの取り扱い
- ランク機能の実装に伴い、「強くてはじめから」でもクリア時にプレイ内容をサーバーに送信するよう変更しました。この設定は設定画面からオフにすることが出来ます。
ゲームプレイの修正
- 14日目、15日目、20日目、一部その他の日の弾幕パターンを変更し、避けやすく修正しました。
- この変更は1.9.0バージョンで増やし過ぎた弾幕を減らす修正です。
- ペットの犬の当たり判定を改善しました。
- この変更は巨大すぎる犬を召喚したときに、弾を消す判定が見た目と大きくずれることを修正する目的です。
- ステータスによるノックバックの影響量を小さくしました。
- 以前と比べノックバックの大きさを1/10程度にしました。
- この変更により、ノックバックを発生させる魔法を少ない回数でも扱えるようにし、より戦略的に遊べるようにしました。
不具合の修正
- ヒヨコの体力の計算式が想定より少なくなっている問題を修正しました。
細かい修正
- 一部の魔法の説明文を変更しました。
- 死亡時のハートの吹っ飛び方を微調整しました。
- Tipsを変更しました。
- 設定画面の一部説明を変更しました。
- 長い呪文でレイアウトが崩れる問題を修正しました。
- タイトル画面に遊び方の説明を追加しました。
- データの魔法図鑑で並び替え機能を追加しました。
