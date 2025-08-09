一、门派更新：

前期版本中，门派作为一个玩家闯荡江湖的重要组成部分显得有些空洞，内容不足。按照更新计划，结合玩家们的反馈，我们对门派内容进行了补足，主要包括以下方面：

1、门派经脉：我们为当前版本可加入的5个门派制作了独特的门派经脉系统，玩家们加入门派后可以通过门派静室提升门派经脉等级，激活各种不同特殊效果，与各种装备、技能进行联动。其他门派的门派经脉系统将随门派上线逐步补完开放。

2、门派悬赏：作为门派活动的重要组成，我们参照城镇悬赏制作了门派悬赏功能，玩家可以通过完成门派悬赏来积累门派声望和门派贡献，使用门派贡献兑换各种装备、武学典籍、消耗品等。我们将在后期继续补足门派悬赏的其他种类，提供更多玩法。

3、门派专属装备：我们为当前版本可加入的5个门派制作了独特的专属武器和护甲，共计95件，这些装备能够平滑游戏前中期的难度，同时也提供了更多构筑可能。玩家加入门派后可以通过偏殿中的器物阁进入兑换界面，使用门派贡献兑换相应装备和物品。

4、现在门派库房中的物品可以使用门派贡献进行兑换了。

5、现在门派所在城镇的客栈可以通过使用门派贡献入住专属房间了。

6、现在门派月钱发放时会根据所在门派的繁荣度进行加成，消耗一定繁荣度发放更多月钱。（掌门再也不会住不起客栈了）

7、现在门派中的AI会使用门派惯用武器了。（当然，可能仍然会有一小部分特立独行的弟子）



二、磨石系统：

1、新增物品类别“磨石”，玩家可以通过磨石对装备进行定向或非定向改造，获取更多可能。

2、磨石可以通过专属副本“匠人遗冢”获取，该副本位于峨眉派南方，含普通敌人“遗冢守卫”和首领敌人“疯匠人”。匠人遗冢是由为历代帝王修筑陵墓的匠人后代所建，没能逃出生天的匠人们将自己的奇门异术偷偷留下，由不知名的人埋藏在此，等待重见天日的一天。

3、挑战首领敌人“疯匠人”需要“石室钥匙”，可通过击败“遗冢守卫”概率掉落获取，或通过金匮信物在铁匠处兑换。



三、Bug修复：

1、修复了包裹界面无法使用滚轮滑动的Bug。

2、现在如果玩家和AI不在同一城镇，互动界面有明确的标识，告知玩家无法互动的原因。

