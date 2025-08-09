修复一个严重bug，该bug使无限任务无法正常触发。
现在，大部分任务都是无限任务了。
玩家可以在初期就获取大量资源，大幅强化了玩家初期的成长速度。
卖号结算也不会因为无限任务没有正常触发，导致任务积分过少了。
（老存档无效，新档有效）
