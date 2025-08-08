亲爱的心动指挥官：

衷心感谢您对《完蛋！我被美女包围了！2》试玩活动的热烈支持！正是有了你们的陪伴，这场试玩盛宴才更显精彩。

试玩服务器将从今日起正式下架。

同时，我们很高兴地通知大家，适配Steam手柄的游戏版本即将完成更新！届时，大家将能即刻解锁手柄操作的丝滑体验，在指尖与故事的碰撞中，收获更沉浸的互动乐趣。

若您在试玩过程中遇到任何异常，欢迎联系客服QQ：800821208或邮箱：kfzx@jedi-games.com进行反馈