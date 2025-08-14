2025年8月14日，《漫威：终极逆转》S13赛季「史前复仇者」降临！

适逢一周年庆典，新赛季将为探员呈上海量全新内容，包括新赛季通行证、全新赛季卡牌、限时模式、战场外观、区域和图鉴等，还有周年庆海量福利相送！维山帝之眼撕裂时空！阿戈摩托携史前复仇者，封印天神组的宇宙瘟疫！

【赛季亮点省流版】

「阿戈摩托」带来了全新技能机制【远古秘法】，那是足以改变战场局势的力量。

赛季新卡「搜寻者艾森」、「星标」、「焰发」和「月神孔苏」。

全新的限时模式「圣所对决」登场。

多个福利活动上线：28天变体送不停、赛季首次合成半价、全卡试用和金块直购双倍重置等等。

多张全新卡牌会投放到活动或者征服商店：「灵丹」、「本叔叔」、「初代恶灵骑士」。

【周年庆重磅活动】

2025年8月14日，网易游戏策略卡牌手游《漫威：终极逆转》即将迎来颠覆性的一周年庆典！本次周年庆以 “逆转一周年 卡牌全自由” 为核心理念，诚意奉上 7大史诗级福利，破除玩家卡牌收集壁垒，极大提升策略自由度！史上最强福利月，错过再等一年！

福利一 薅秃策划！28天狂送28张变体！一天一张卡！

连续28天，天天送变体！ 周年庆期间，探员们只需每日登录，即可在邮箱每天一张免费变体卡（覆盖3/4/5池）！已有变体？秒变神秘变体（对应等级）！践行 “降肝减负” 承诺，长达一个月的变体盛宴，助你收藏瞬间起飞！

福利二 全卡畅玩！官方请你限时0元卡牌爽玩！

9月4日至9月10日，解锁终极自由！ 所有卡牌（3/4/5池）限时全免解锁！组建梦寐以求的卡组，挑战曾经遥不可及的对手！随心所欲，策略为王，体验前所未有的卡牌驾驭快感！

福利三 怒送35万红包！最高888元现金红包等你领！

周年庆期间现金红包送不停！无论你是策略卡牌的天体战神，还是呕心沥血的原创作者，又或者是许久未曾上线的伙伴，甚至是从未体验过的新人玩家，来就送！总奖金池高达35万！ 包含：

终级联赛：5万赛事奖金，强者专属！

周年限定创作者：20万现金激励，才华变现！

全民红包：10万现金，见者有份！最高888元现金红包等你来抢！来就送，领不停！

福利四 收藏福音！半价合卡！代币省一半 神卡轻松拿！

周年庆期间，首次合成卡牌享半价优惠！原价6000收藏家代币？现在仅需3000！ 守护你的收藏夹代币，心仪神卡触手可及！

福利五 福利加码 “疯卡”来袭！

28张还不够？周年庆期间，玩家登陆游戏火完成限时任务，即可免费领取【恶灵骑士】、【本叔叔】、【灵丹】三张好卡！

福利六 燃灯祈福 海量惊喜！

千呼万唤的国风变体【夜绽芳华】重磅来袭！看看谁是这次抽奖活动的欧皇！周年庆期间,使用周年币或金块参与【燃灯祈福】活动，即可获得全新国风变体【夜绽芳华】、史前火山魔方、史前火山匹配页等惊喜大礼！

福利七 周年签到&双倍首充 福利嗨不停！

周年庆期间,金块直购双倍活动即将重置需要购买金块的可千万不要错过啦!另外赛季期间前往游戏参与周年签到活动还可领取限定称号、一周年限定卡背等惊喜好礼！

【赛季通行证】「阿戈摩托」带来了全足以改变战场局势的力量

购买「史前复仇者」赛季通行证，就可以立即解锁全新的卡牌「阿戈摩托」。随着通行证等级的提升，还可以解锁全新变体、头像、卡背和其他资源。

「阿戈摩托」对战开始时，将4张远古秘法洗进你的卡组。

「伯萨克之雷」揭示：下回合你的能量+4。（放逐此牌。）

「艾坎幻像」揭示：将你在此牌所在区域的其他牌，变成其中战力最高卡牌的复制牌。（放逐此牌。）

「时间操纵」揭示：使阿戈摩托战力+3。若他不在场上，则将他添加到你的手牌。（放逐此牌。）

「瓦图姆之风」揭示：使此区域中1张敌方卡牌战力-5，并将该卡牌向右移动一个区域。（放逐此牌。）