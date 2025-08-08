안녕하세요! 꿈을 주제로 한 보스 전투로 이루어진 보스 러시 액션 로그라이트 게임

'미래의 잊히어진 꿈'이 드디어 정식 출시 되었습니다!



기존 데모 버전에서 3개의 추가 스테이지, 더욱 다양한 난이도 및 보스와 함께 70개 이상의 시너지 추가 등 다양한 추가 및 개선이 이뤄져 정식 버전에선 더욱 다채롭고 재미있는 경험을 가져다 드릴 것입니다. 정식 출시를 기념하여 10% 할인을 진행 중에 있으니 지금 바로 구매하여 다채로운 꿈을 즐겨보시길 바랍니다.



향후 업데이트 계획

정식 출시 이후로도 여러분들의 다양한 의견을 토대로 꾸준히 업데이트할 계획입니다. 게임 플레이 이후 아쉽거나 개선되었으면 하는 부분은 스팀 토론 커뮤니티에 의견을 남겨주세요!

밸런스 개선 패치

비주류 아이템들을 더욱 재미있고 유용하고 개선하며 다양한 아이템들을 활용할 수 있도록 만들고자 합니다.

아이템 추가

기존 빌드의 아쉬운 점을 보완하거나, 좀 더 다양한 빌드를 만들 수 있는 아이템 추가도 계획 하고 있습니다.

추가 난이도 정식 출시 버전을 넘어선 추가 난이도도 고려하고 있습니다. 플레이어 분들의 반응 및 의견을 종합하며 만족스럽고 새로운 경험을 선사할 수 있는 난이도를 추가하도록 노력 하겠습니다.

그 외에 각종 편의성 등 개선 할 수 있는 부분은 최대한 개선 할 예정이니 앞으로의 여정도 기대 해주세요!