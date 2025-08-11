各位道友：

首先，请允许我们向各位道友致歉，距离上一次更新已有一段时间，让诸位久等，我们深感愧疚。在此，我们需要向各位坦诚说明下原因：近期，团队吸纳了一批强力的伙伴，目前，新成员的磨合工作正在进行中，预计将于九月初基本完成团队磨合并全力投入开发工作。这段过渡期不可避免地影响了我们既定的更新节奏。对此，我们再次表示最深的歉意，并衷心感谢大家在此期间的理解与包容。

但是！尽管尽管面临团队变动的挑战，我们仍尽力推进了部分开发工作。本次更新的核心内容聚焦于城市相关的玩法。

一、 本次更新内容：城市相关玩法

具体更新内容如下：

修复：

修复了情报系统中，在【重点关注】一栏无法直接取消重点关注对象的问题

修复了设置界面中使用【一键禁音】后，界面音效参数错误的问题

修复了设置界面中二次确认修改后会错误退出游戏设置界面的问题

修复了设置界面修改游戏画质后，取消本次修改时仍会保存修改后画质的问题

修复库藏中点击炼化会出现错误导致无法正常炼化的问题

修复了任务历练中的成员被移除时会导致游戏出现异常的问题

修复了使用传送阵或传送符后可能会导致部分ui消失的问题

修复了【剑冢秘境】中占据效果错误的问题

优化：

新增城市状态/事件

现在城市会对特定类型的物品有倾向性，倾向性会影响此城中商会中刷新的物品类型、购买价格、贸易出售价格，以及悬赏任务

城市中会不定期发生新的事件，影响在此城中进行购买和出售等行为的收益

现在在商会购买物品、贸易出售商品时，在此城市中价格上涨或下跌的商品会有对应的图标显示

现在城市占有率提供的收益不再通过贸易队获取，而是每回合直接获得

新增城市托管功能

可在左侧点击\[管理—城市分堂]后、或点击\[度支—贸易/商会]后，选择对应城市上的【托管】按钮开启托管

开启托管的城市分堂会自动安排此城市中的人员任职、建造、贸易队任职、贸易队出售物品（自动贸易时，贸易队伍只会出售标记为“托管商品”的物品）

新增“托管商品”标签，可在\[度支—贸易]界面中点击【查看托管商品】后设置“托管商品”

地点托管中新增【安排杂役】开关，关闭后地点托管时不会自动安排杂役任职

新增打劫商队功能

现在其它宗门的商队将会显示对应的hud，且可以在地图上进行对话交互

玩家可以对其它宗门的商队进行【劫道】，发起【劫道】时将会扣除目标宗门的好感度

【劫道】成功时，我方将会获得部分对方此次运送物资的总价值的灵石奖励

被【劫道】的门派将会降低其在与其建立商队城市中的【城市影响力】

新增门众界面中召回修士、取消修士闭关，以及批量召回修士的功能

现在门众界面中可召回的外出修士、正在闭关的修士会分别增加【召回】、【出关】按钮

悬浮按钮会显示该修士当前状态的详细信息（如：在XX分舵XX部门XX职位任职）

点击按钮可直接召回修士，或让闭关修士出关

门众界面下方新增【批量召回】按钮，点击后可选择多位弟子并召回

优化选择修士时的逻辑和弹窗

现在选择修士时，不可选的修士会显示不可选择的原因

现在选择修士时，可在门众界面下方或弹窗中勾选/取消勾选【不再提示】，勾选状态下选择未处于修行中的修士时不会再出现弹窗提示

现在选择修士时，不会立即取消修士当前状态，而是在最终确认后才会生效。若勾选修士后取消本次操作，则修士仍会处于当前状态

优化门众列表中修士任职信息的显示

门众列表中，悬浮修士当前状态时，会显示该修士当前状态的详细信息（如：在XX分舵XX部门XX职位任职）

优化了集结队伍和管理系统中，关于门派的总舵和分舵的名称显示

现在\[管理—州郡]界面中会显示宗门分舵的所在的灵山名字，便于区分分舵信息

现在\[集结队伍]界面中会显示宗门分舵的所在的灵山名字，便于区分分舵信息

现在主界面右下角的组队界面和神通界面可以通过快捷键【Esc】关闭

变更了部分功能界面的所属页签位置

【外事——悬赏】→【任务——悬赏】

【外事——分堂】→【管理——城市分堂】

【外事——州郡】→【管理——州郡】

二、 下一阶段更新计划（预计九月上旬）

接下来，我们将全力推进以下内容的开发，计划于八月底完成开发工作，经内部测试（QA）验证后，争取在九月初进行更新发布：

长老系统： 旨在解决人物培养方面释放的问题。将开放6至9个长老职位，每个岗位会根据人物或者门风提供不同的宗门buff。 天运系统扩展： 计划新增3个左右天运系统，为道友们的修仙之路引入更多机遇与变数。 底层稳定性优化：更新一些底层插件，尝试解决小概率崩溃问题。此问题的彻底解决需要持续观察与迭代，我们会持续投入精力进行优化！

三、 关于法宝系统延期的说明与致歉

在此，我们还想就法宝系统的更新计划进行下说明，并向所有期待此系统的道友致以诚挚的歉意。

根据原定的开发路线图，法宝系统本计划于夏季更新中推出。但经过团队深入的评估与讨论后决定，延期推出法宝系统更新。在此我们深表歉意。

延期的原因在于：法宝系统并非一个孤立的装备体系，它深度关联着游戏后期的核心玩法循环、策略体系及长期体验。我们认识到，将其作为一个关键性的大更新来打造，需要投入远超初期预估的设计精力与开发资源。每一个设计细节都可能对整体游戏生态产生深远影响，因此必须极其审慎地进行设计与实现。为了确保最终上线的法宝系统具备应有的深度、趣味性和可持续性，避免仓促推出带来不佳体验，我们决定投入更多时间进行更周密的设计与打磨。

我们深知延期辜负了道友们的期待，对此我们深感愧疚。 请相信此次延期并非懈怠，而是源于对核心系统质量的责任心以及对道友长期体验的重视。恳请诸位道友能够给予我们更多的时间。我们将以更严谨的态度推进法宝系统的开发，力求在后续更新中呈现一个不负众望的精品系统。

四、 未来开发信息沟通

我们也充分认识到与道友保持信息透明的重要性。预计在九月末，待新加入的主策划与团队完成充分磨合后，我们将定期为大家同步开发进度，及时、清晰地向各位道友汇报项目进展、后续规划与重点方向，让大家能更全面地了解《宗门志》的发展进程。

最后，再次致以最深切的歉意与谢意：

再次为漫长的更新等待以及法宝系统的延期，向所有支持《宗门志》的道友们表达我们最深的歉意。各位的每一份支持、反馈与耐心，都是我们克服困难、继续前进的核心动力。感谢大家一路以来的不离不弃与宝贵建议。团队深知责任重大，必将全力以赴，持续优化游戏体验，以更优质、更稳定的内容回馈大家的信任。



