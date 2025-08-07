1、现在获得物品弹窗显示的道具数量从100=>130.

这个更新是由于很多玩家百连抽之后会去数到底有几个奖励,点出科技10连抽送3个之后疑似不触发。（原设计只显示100抽的奖励，因显示数量过多会导致玩家十万抽的时候直接卡死,现调整为显示130个）

2、新增云存档检测修复机制

修复玩家因囤积了几百页装备不熔炼，导致存档太大，上传云存档时超过云存档上限，被steam云吞掉存档内容，导致云存档覆盖本地存档后会炸档的问题。

现在若云存档爆炸，新增的云存档修复机制会在你读档时自动修复存档内容。

3、现在，删除存档时新增了确定提示，谨防玩家手滑将存档删除。

4、应玩家需求，御灵师面板中英灵指引添加了穿透的属性说明文字

5、将突破界面向右移动了100个像素，现在玩家连续点击升级不会错误点击了。

6、玩家工具箱新增功能-隐藏升级界面，现在后期玩家可以狂点升级而不会出现升级界面了

7、玩家工具箱新增功能-隐藏伤害弹窗，开启后不会弹出血量提示

8、玩家工具箱新增功能-重置通关奖励，现在玩家可以重置通关奖励了。

9、玩家工具箱新增-掌机模式，开启后会使分辨率变为1280×720.若玩家不小心开启了该模式，可再设置中直接更改分辨率即可。

温馨提醒，玩家工具箱可用F11开启，如果是笔记本电脑，需要按下Fn+F11

接下来的更新说明：

玩家所需要的小功能基本也差不多做完了。bug也基本修复完毕了。

作者接下来会做新内容更新，若发现作者一星期没更新，请坐及宽心，只是正在做内容而已。

接下来真的没有便捷功能更新了。

下次更新新内容预告:

1、神魔系統：

英灵等级上限调整为一万级，满级时可选择转职为 神/魔 如 神关羽/魔关羽

转职后等级上限变为两万级

同时开放神魔系统，可用历史本纪强化英灵

2、重构数值：

现有框架采用的数据类型大部分为long，仅支持到1000京上限。相信很多玩家都发现了。

下次更新将完全重构数据类型，使数据无限支持，可无限大。

3、重置立绘：

为始应神魔系统，下次更新将重置全部英灵立绘。

预览图：

下次更新见！ 祝各位玩家游戏愉快！

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：173962599

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。