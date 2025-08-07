[color=#0008FF]S[/color][color=#0514FE]U[/color][color=#0B20FE]M[/color][color=#112DFE]M[/color][color=#1739FE]E[/color][color=#1D45FD]R[/color] [color=#285EFD]W[/color][color=#2E6AFD]A[/color][color=#3477FC]V[/color][color=#3A83FC]E[/color] [color=#469CFC]E[/color][color=#4CA8FB]V[/color][color=#51B4FB]E[/color][color=#57C1FB]N[/color][color=#5DCDFB]T[/color] [color=#69E6FA]A[/color][color=#6FF2FA]N[/color][color=#74FEFA]D[/color] [color=#69E7FA]T[/color][color=#63DBFA]O[/color][color=#5DCFFB]K[/color][color=#57C3FB]E[/color][color=#51B7FB]N[/color] [color=#469FFC]E[/color][color=#4093FC]X[/color][color=#3A87FC]C[/color][color=#347CFC]H[/color][color=#2E70FD]A[/color][color=#2864FD]N[/color][color=#2358FD]G[/color][color=#1D4CFD]E[/color] [color=#1134FE]S[/color][color=#0B28FE]H[/color][color=#051CFE]O[/color][color=#0010FF]P[/color]
▶ Cheers to a cool summer! Gain rewards upon completing missions
▶ Event Period: August 7, 2025 – September 17, 2025 23:59 (UTC)
▶ Missions resets daily
※ Accumulate login 60/120/180/240/300 minutes to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|60
|X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
|2
|120
|X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
|3
|180
|X7 Summer Wave Token & Summer Random Box
|4
|240
|X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
|5
|300
|X12 Summer Wave Token & Summer Random Box
※ Record play time 15/30/60/90/120 minutes on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|15
|X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
|2
|30
|X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
|3
|60
|X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
|4
|90
|X12 Summer Wave Token & Summer Random Box
|5
|120
|x1 1-Day XM8 & Summer Random Box
※ Get 15/30/50/70/100 kills on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|15
|X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
|2
|30
|X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
|3
|50
|X7 Summer Wave Token & Summer Random Box
|4
|70
|X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
|5
|100
|X12 Summer Wave Token & Summer Random Box
※ Get 10/20/30/40/50 assists on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|10
|X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
|2
|20
|X10 Summer Wave Token & Summer Random Box
|3
|30
|X15 Summer Wave Token & Summer Random Box
|4
|40
|X20 Summer Wave Token & Summer Random Box
|5
|50
|x1 1-Day DSR-1 TROPEN BLUE & Summer Random Box
※ Get 5/15/30/40/50 headshots on any channel to gain rewards.
|Step
|Achievement
|Compensation
|1
|5
|X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
|2
|15
|X10 Summer Wave Token & Summer Random Box
|3
|30
|X15 Summer Wave Token & Summer Random Box
|4
|40
|X20 Summer Wave Token & Summer Random Box
|5
|50
|X25 Summer Wave Token & Summer Random Box
▶ Event Period: August 7, 2025 – September 17, 2025 23:59 (UTC)
|Exchange Item Name
|Period
|Token
|Qty
|Limit
|SQUALUS WASTELAND
|Permanent
|1000
|3
|1
|M4A1 GL WASTELAND
|Permanent
|1000
|6
|1
|Cipher
|Permanent
|1000
|1
|1
|Minerva
|Permanent
|1000
|1
|1
|22' All Random Box
|Permanent
|100
|1
|5/Day
|21' All Random Box
|Permanent
|50
|1
|5/Day
|Main Weapon Crafting Production Parts (Silver)
|Permanent
|60
|1
|2/Week
|Main Weapon Crafting Production Parts (Bronze)
|Permanent
|45
|1
|2/Week
|Main Weapon Crafting Production Parts (Normal)
|Permanent
|15
|1
|2/Week
