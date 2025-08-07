 Skip to content
7 August 2025 Build 19510015 Edited 7 August 2025 – 09:09:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community


▶ Cheers to a cool summer! Gain rewards upon completing missions
▶ Event Period: August 7, 2025 – September 17, 2025 23:59 (UTC)
▶ Missions resets daily

※ Accumulate login 60/120/180/240/300 minutes to gain rewards.

StepAchievementCompensation
160X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
2120X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
3180X7 Summer Wave Token & Summer Random Box
4240X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
5300X12 Summer Wave Token & Summer Random Box


※ Record play time 15/30/60/90/120 minutes on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
115X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
230X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
360X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
490X12 Summer Wave Token & Summer Random Box
5120x1 1-Day XM8 & Summer Random Box


※ Get 15/30/50/70/100 kills on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
115X3 Summer Wave Token & Summer Random Box
230X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
350X7 Summer Wave Token & Summer Random Box
470X9 Summer Wave Token & Summer Random Box
5100X12 Summer Wave Token & Summer Random Box


※ Get 10/20/30/40/50 assists on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
110X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
220X10 Summer Wave Token & Summer Random Box
330X15 Summer Wave Token & Summer Random Box
440X20 Summer Wave Token & Summer Random Box
550x1 1-Day DSR-1 TROPEN BLUE & Summer Random Box


※ Get 5/15/30/40/50 headshots on any channel to gain rewards.

StepAchievementCompensation
15X5 Summer Wave Token & Summer Random Box
215X10 Summer Wave Token & Summer Random Box
330X15 Summer Wave Token & Summer Random Box
440X20 Summer Wave Token & Summer Random Box
550X25 Summer Wave Token & Summer Random Box



▶ A send-off event for Summer! Exchange tokens and receive weapon skins!
▶ Event Period: August 7, 2025 – September 17, 2025 23:59 (UTC)

Exchange Item NamePeriodTokenQtyLimit
SQUALUS WASTELANDPermanent100031
M4A1 GL WASTELANDPermanent100061
CipherPermanent100011
MinervaPermanent100011
22' All Random BoxPermanent10015/Day
21' All Random Box Permanent5015/Day
Main Weapon Crafting Production Parts (Silver)Permanent6012/Week
Main Weapon Crafting Production Parts (Bronze)Permanent4512/Week
Main Weapon Crafting Production Parts (Normal)Permanent1512/Week

Changed files in this update

