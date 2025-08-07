- Moving Walls Prototype
Early implementation of moving wall hazards in the Flipper Fog map.
Movement is synced using global race time.
Expect more polish and variety in future updates!
🎮 UI Improvements
- LB/RB Style Shuffling
You can now shuffle styles with LB/RB on supported menus for faster cycling.
- Thumbnail Exposure & Gamma Fixes
Improved consistency and visual clarity for UI thumbnails across devices.
🧊 Visual & Rendering
- New Dissolve Fade System
Crate objects now gracefully dissolve when clipping the camera.
- Interior Crate Exposure Fixes
Adjusted lighting and post-process settings for better visibility inside crates.
✨ 新機能
- ムービングウォールのプロトタイプ
Flipper Fog マップにて、可動ウォールの初期実装。
グローバルレースタイムを使って同期。
今後さらに洗練され、多様性が追加される予定です！
🎮 UIの改善
- LB/RBでスタイルシャッフル
メニューでのスタイル選択時に、LB/RBで素早く切り替え可能に。
- サムネイルの露出・ガンマ補正
UIサムネイルの見やすさと一貫性を向上。
🧊 ビジュアル＆描画
- 新しいディゾルブフェードシステム
カメラにクリッピングするクレートが自然にフェードアウトするように。
- クレート内部の露出補正
内部の視認性を向上するため、照明とポストプロセスを調整。
✨ Новые возможности
- Прототип движущихся стен
Раннее добавление движущихся препятствий в карту Flipper Fog.
Синхронизация через глобальное игровое время.
Ожидайте больше разнообразия и доработки в следующих версиях!
🎮 Улучшения интерфейса
- Переключение стилей через LB/RB
Быстрая прокрутка стилей в меню с помощью LB и RB.
- Исправление экспозиции и гаммы миниатюр
Улучшена чёткость и一致ие UI-миниатюр на разных устройствах.
🧊 Графика и визуал
- Новая система растворения объектов
Ящики, перекрывающие камеру, теперь красиво исчезают.
- Исправления освещения внутри ящиков
Улучшена видимость интерьеров за счёт тонкой настройки освещения и пост-обработки.
