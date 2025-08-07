 Skip to content
7 August 2025 Build 19507956 Edited 7 August 2025 – 05:09:06 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
✨ New Features
  • Moving Walls Prototype
    Early implementation of moving wall hazards in the Flipper Fog map.
    Movement is synced using global race time.
    Expect more polish and variety in future updates!


🎮 UI Improvements
  • LB/RB Style Shuffling
    You can now shuffle styles with LB/RB on supported menus for faster cycling.

  • Thumbnail Exposure & Gamma Fixes
    Improved consistency and visual clarity for UI thumbnails across devices.


🧊 Visual & Rendering
  • New Dissolve Fade System
    Crate objects now gracefully dissolve when clipping the camera.

  • Interior Crate Exposure Fixes
    Adjusted lighting and post-process settings for better visibility inside crates.



✨ 新機能
  • ムービングウォールのプロトタイプ
    Flipper Fog マップにて、可動ウォールの初期実装。
    グローバルレースタイムを使って同期。
    今後さらに洗練され、多様性が追加される予定です！


🎮 UIの改善
  • LB/RBでスタイルシャッフル
    メニューでのスタイル選択時に、LB/RBで素早く切り替え可能に。

  • サムネイルの露出・ガンマ補正
    UIサムネイルの見やすさと一貫性を向上。


🧊 ビジュアル＆描画
  • 新しいディゾルブフェードシステム
    カメラにクリッピングするクレートが自然にフェードアウトするように。

  • クレート内部の露出補正
    内部の視認性を向上するため、照明とポストプロセスを調整。



✨ Новые возможности
  • Прототип движущихся стен
    Раннее добавление движущихся препятствий в карту Flipper Fog.
    Синхронизация через глобальное игровое время.
    Ожидайте больше разнообразия и доработки в следующих версиях!


🎮 Улучшения интерфейса
  • Переключение стилей через LB/RB
    Быстрая прокрутка стилей в меню с помощью LB и RB.

  • Исправление экспозиции и гаммы миниатюр
    Улучшена чёткость и一致ие UI-миниатюр на разных устройствах.


🧊 Графика и визуал
  • Новая система растворения объектов
    Ящики, перекрывающие камеру, теперь красиво исчезают.

  • Исправления освещения внутри ящиков
    Улучшена видимость интерьеров за счёт тонкой настройки освещения и пост-обработки.

