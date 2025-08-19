

【更新内容】

◆不具合の修正 以下の不具合の修正を行いました。

一部、効果修正に伴い発生していたCPUのカード使用時の不具合を修正しました。



「～したとき、」を含む効果において、一部、条件に依存しない後半効果が発揮しなくなっていた不具合を修正しました。



一部、常に発揮する効果が複数回発揮する不具合を修正しました。



一部、リザルト画面での表示不具合を修正しました。



一部、マジックの効果を無効にできない不具合を修正しました。



ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題の修正・調整を行いました。



一部、カード効果の修正を行いました。







【受け付けている内容】 バトルやカード効果における不具合の報告



バトルに関するご意見





▼不具合の報告、ご意見はこちら

https://forms.gle/8ZhcdsM76CFiiHd47



※いただいた情報は、不具合の調査目的でのみ利用させていただきます。

※ご報告いただいた内容に対して個別の返答は致しかねます。あらかじめご了承ください。



更新データ(Ver.1.5.2)が配信されました。※効果が修正されたカードにつきましては、公式HPをご確認ください。※複数の効果を持つカードは一部効果修正が次回以降のパッチとなるものがございます。また、お問い合わせ窓口とは別としまして、バトル、カード効果での不具合の報告、ご意見を受け付けおります。詳細は以下をご確認ください。