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6 August 2025 Build 19497158 Edited 6 August 2025 – 11:13:36 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
新增：
重做颜色选择器为HSV选择模式；
增加选择颜色缓存功能；
增加状态：龙炎充盈，赤元火盈，金元充盈，木元充盈，水元充盈，火元充盈，土元充盈；
增加召唤物：旱灾虚影；
增加钓鱼六级解锁自动钓鱼功能；
调整：
调整初始储物格子数量；
调整基础天赋点；
调整天赋选择为自选模式；
优化自选天赋UI；
增加作为材料的灵宝对符箓威能的提升；
优化主页面人物UI；
增加主页面头像也可以打开人物界面设置及红点提示；
设置独立不会接受说书设置；
调整使用说书交互没有事件提示问题；
增加已装备功法可视蓝耗功能；
调整青梅竹马会在初入九罗时生成；
调整空头像显示效果；
调整三个头像细节；
调整炼丹机制：部分特定材料可以产生额外的效果；
调整炼丹教程描述；
增加丹药额外效果会显示在介绍中；
调整丹药为不可堆叠类物品；
调整丹尘坊每月奖励没有灵宝的问题；
修复：
修复因为轻重伤导致战斗卡住问题；
修复听说书不消耗行动力问题；
修复家园的一个通用报错问题；
修复修炼导致的悬赏，任务等不及时刷新问题；

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 3417181
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