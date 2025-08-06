新增：
重做颜色选择器为HSV选择模式；
增加选择颜色缓存功能；
增加状态：龙炎充盈，赤元火盈，金元充盈，木元充盈，水元充盈，火元充盈，土元充盈；
增加召唤物：旱灾虚影；
增加钓鱼六级解锁自动钓鱼功能；
调整：
调整初始储物格子数量；
调整基础天赋点；
调整天赋选择为自选模式；
优化自选天赋UI；
增加作为材料的灵宝对符箓威能的提升；
优化主页面人物UI；
增加主页面头像也可以打开人物界面设置及红点提示；
设置独立不会接受说书设置；
调整使用说书交互没有事件提示问题；
增加已装备功法可视蓝耗功能；
调整青梅竹马会在初入九罗时生成；
调整空头像显示效果；
调整三个头像细节；
调整炼丹机制：部分特定材料可以产生额外的效果；
调整炼丹教程描述；
增加丹药额外效果会显示在介绍中；
调整丹药为不可堆叠类物品；
调整丹尘坊每月奖励没有灵宝的问题；
修复：
修复因为轻重伤导致战斗卡住问题；
修复听说书不消耗行动力问题；
修复家园的一个通用报错问题；
修复修炼导致的悬赏，任务等不及时刷新问题；
2025.08.06--V0.4.6.0[天赋自选开放！]
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Windows 64-bit Depot 3417181
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