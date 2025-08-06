新增：

重做颜色选择器为HSV选择模式；

增加选择颜色缓存功能；

增加状态：龙炎充盈，赤元火盈，金元充盈，木元充盈，水元充盈，火元充盈，土元充盈；

增加召唤物：旱灾虚影；

增加钓鱼六级解锁自动钓鱼功能；

调整：

调整初始储物格子数量；

调整基础天赋点；

调整天赋选择为自选模式；

优化自选天赋UI；

增加作为材料的灵宝对符箓威能的提升；

优化主页面人物UI；

增加主页面头像也可以打开人物界面设置及红点提示；

设置独立不会接受说书设置；

调整使用说书交互没有事件提示问题；

增加已装备功法可视蓝耗功能；

调整青梅竹马会在初入九罗时生成；

调整空头像显示效果；

调整三个头像细节；

调整炼丹机制：部分特定材料可以产生额外的效果；

调整炼丹教程描述；

增加丹药额外效果会显示在介绍中；

调整丹药为不可堆叠类物品；

调整丹尘坊每月奖励没有灵宝的问题；

修复：

修复因为轻重伤导致战斗卡住问题；

修复听说书不消耗行动力问题；

修复家园的一个通用报错问题；

修复修炼导致的悬赏，任务等不及时刷新问题；

