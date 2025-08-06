1、修复出阵英灵头像，没有正确显“阵”示文字的bug。

2、现在玩家工具箱中：资源宝箱全开功能中： 经验箱子、残念锦囊、御力箱子、随机箱子、 也可以一起开启

3、玩家工具箱新增功能：

批量使用春秋蝉，开启后，会以200/批的速度快速使用春秋蝉，建议玩家使用此功能时，不要操作，容易卡死。

4、玩家工具箱新增功能：一键换装熔炼。 点击后，会佩戴当前最高战力的装备，并将多余的装备全部熔炼为强化石

5、新增玩家工具箱功能：锁定关卡，开启后闯关胜利不会增加关卡数

6、优化了装备战力显示，现在不在单属性对比了，直接展示战力增强与降低，玩家可以放方便的更换装备了。

7、修复更换装备时，装备信息仍显示上一个装备的信息bug

8、修复岳飞被打死后，仍可触发反伤回血，使死亡时血量不为0的bug

9、现在时迁的普通、连击、反击 都可以触发二技能的偷取效果了。

10、优化了定向刷新的显示，现在玩家不会忽略定向刷新功能了

11、现在英灵升级神通可以通过ctrl点击来批量升级了

12、英灵指引中新增了对应的快捷键说明内容

tips：玩家工具箱可以通过F11开启。

接下来的更新说明：

玩家所需要的小功能基本也差不多做完了。bug也基本修复完毕了。

作者接下来会做新内容更新，若发现作者一星期没更新，请坐及宽心，只是正在做内容而已。

下次更新新内容预告:

1、神魔系統：

英灵等级上限调整为一万级，满级时可选择转职为 神/魔 如 神关羽/魔关羽

转职后等级上限变为两万级

同时开放神魔系统，可用历史本纪强化英灵

2、重构数值：

现有框架采用的数据类型大部分为long，仅支持到1000京上限。相信很多玩家都发现了。

下次更新将完全重构数据类型，使数据无限支持，可无限大。

下次更新见！ 祝各位玩家游戏愉快！

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