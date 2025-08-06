 Skip to content
6 August 2025 Build 19494837 Edited 7 August 2025 – 10:52:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Dear players,

A new update is available today on PC!

Here is today notes:

  • Added Dynamic Conversion Kicks

  • Added option to switch between Dynamic or Classic Conversion Kick

  • Added Traditional Punt Option

  • Added option to switch between Traditional or Skill-Based In-Play kicks

  • Adjusted Attacking and Defensive Lines

  • Assorted Team Updates

  • Assorted Player Visual Updates

  • Improved Stability

Thank you!

