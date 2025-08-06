Dear players,
A new update is available today on PC!
Here is today notes:
Added Dynamic Conversion Kicks
Added option to switch between Dynamic or Classic Conversion Kick
Added Traditional Punt Option
Added option to switch between Traditional or Skill-Based In-Play kicks
Adjusted Attacking and Defensive Lines
Assorted Team Updates
Assorted Player Visual Updates
Improved Stability
Thank you!
