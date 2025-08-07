Greetings, fellow exorcists!





Today we bring a big update to the game which is a full brazilian portuguese localization! We rewrote everything of the original script for this, word by word, done by human hands of course!(No demonic AI in this one).



To celebrate we are putting up a discount of 25% on the game for all our fellow brazilians to buy the game as cheap as a pão-de-queijo! Yes, we are brazilians as well so your support means the world to us!





Anyway, have a great weekend everyone! And beware what lurks between the shadows!





—-------------------------------------------





Saudações, exorcistas!

Como escrevemos acima, nós traduzimos todo o jogo para português, a pedido de muitos outros brasileiros que reclamaram, com razão, o absurdo de um jogo brasileiro não ter opção de idioma nativo, nós ouvimos vocês e trouxemos o que pediram!





E pra comemorar também colocamos uma promoção de 25%, tá mais barato que um salgado na zona sul aqui do RJ. Espero que gostem!



Bom final de semana a todos e bom exorcismo pra vocês!



