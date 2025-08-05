1、新增-玩家工具箱，现在玩家想要的便捷功能会更新在玩家工具箱中。可使用F11开启/关闭玩家工具箱。

目前仅加载了：资源宝箱全开 功能。

接下来玩家想要的其他便捷功能，如一键全抽，一键升级等便捷功能都将在接下来的更新中在更新到玩家工具箱中。

（此处温馨提醒：开启后数量过多会卡死，所以作者设置了只显示前100个宝箱的资源量，不是bug）

2、英灵界面中的英灵头像。新增英灵出阵标志，现在玩家在初期更容易分辨是哪几个英雄出阵了

3、抽奖新增十万抽功能,降低玩家繁琐操作。

4、优化了图鉴界面的显示

5、任务界面新增选项- 全部领取按钮不提交兑换任务/

6、修复一个bug，该bug修复计算战力时会额外使内存增加，使游戏运行时间长了之后卡顿。

7、修复玩家可以打开任务面板后，将宝箱使用一空，仍让可以提交任务的bug

8、修复破镜等级错误的提示

9、重做了debuff的计算方式，现在玩家的异常状态组合打世界Boss--罗刹时，罗刹虽然仍可以左脚踩右脚上天，直接给玩家叠几千个debuff，但不会导致玩家卡死了，（罗刹再也无法物理攻击玩家电脑了）

10、修复张良技能描述有误的问题。

11、强化时迁的技能偷窃概率，现在时迁的一技能偷窃概率为50%，二技能偷窃概率为35%。

另外再此说明:

Tips：

若玩家想用鼠标宏快速点击，可使用管理员模式开启鼠标宏即可。

若玩家想用外置修改器，外置修改器以管理员身份运行即可。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

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最后：

作者从来没想过要 “恶心” 玩家

无论是辅助工具还是玩法选择全都未作限制。

作者尊重所有玩家的自主决。若有不便之处可进群寻找作者提供您的建议。