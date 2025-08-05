年度重大版本更新：战役地图 英雄技能 游戏UI，全面升级

1、调整了关卡：群雄伐董卓，下邳之战，毁灭之路，初露锋芒。横扫吴会，新仇旧恨，白马之围，千里走单骑，投石问路，奇袭乌巢，官渡之战

2、调整了英雄技能：刘备，关羽，张飞，赵云，夏侯惇，太史慈，典韦，郭嘉，孙策，周瑜，许褚

3、调整了一大批装备的属性和技能

4、重做了英雄装备界面和属性界面

5、新增了一批装备，局内BOSS掉落

6、调整了部分兵种的属性

7、更换了一大批游戏UI

8、修复了已知的BUG