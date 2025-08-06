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Пора на юга!

В июле на многих курортах рекордные температуры, что не совсем подходит для комфортного отдыха (если только вам не нравится ходить как Синьор Помидор). А вот август — идеальное время, чтобы собрать чемоданы и рвануть на юга. А ещё лучше — рвануть к компьютеру и оценить тематическую летнюю активность в «Мире кораблей»!

В рамках специального многоэтапного события с тематическим названием «Пора на юга!» вас ждёт целое море различного контента.

Первый этап будет доступен сразу с выходом версии 25.8. В нём вы за временный ресурс — летние жетоны — сможете приобрести сразу три новых корабля!

Robespierre

Как и его предшественники в ветке, настолько уверен в себе, что решил не брать себе «Дымогенератор». И действительно, кораблю и без дымов есть за счёт чего выживать. Во-первых, эсминец обладает большим количеством очков боеспособности. Во-вторых, у корабля особое распределение очков боеспособности в жизненно важных частях корабля (в середине корпуса). А если резко понадобилось сменить позицию или домчаться в другую точку карты — здесь поможет высокая скорость, которую переведёт в «нитро-режим» улучшенный «Форсаж» с повышенным бонусом к скорости, быстрой перезарядкой и долгим временем работы.

В общем, это классический французский эсминец в плане геймплея, но при этом обладающий рядом дополнительных особенностей в сравнении с предыдущими кораблями в ветке. Агрессивный, быстрый, сложно потопляемый (по меркам класса), а также крайне тяжёлый соперник в артиллерийских дуэлях. Не видим ни одного повода не захотеть поставить в свой Порт ★ Robespierre!

Корабль станет доступен для приобретения в дереве развития с выходом обновления 26.1.

Ульяновск

Имя этого суперавианосца —попадание в десятку, так как Ульяновск — авиационная столица РФ. Игровое воплощение этого великолепного города и вершина ветки советских авианосцев имеет в своём распоряжении четыре эскадрильи — две стандартные и две тактические. Первые представлены штурмовиками и топмачтовыми бомбардировщиками, вторые — штурмовиками и торпедоносцами. Из интересного — на «Ульяновске» есть ранее не представленные в нашей игре самолёты. Роль тактических торпедоносцев исполнят Ту-91, а тактических штурмовиков — реактивные истребители МиГ-15бис.

Все четыре эскадрильи работают аналогично другим советским авианосцам: один вылет — одна атака сразу всеми самолётами. Так что размер атакующих звеньев, как можно понять, внушительный, ибо равен размеру эскадрильи. Что касается конкретных особенностей авиагрупп «Ульяновска», то стандартные штурмовики и топмачтовые бомбардировщики выделяются большим количеством самолётов на палубе и в эскадрилье. Также у штурмовиков довольно быстрая подготовка. Что касается тактической авиации, то штурмовики отличаются высокой скоростью и точностью пуска ракет, а торпедоносцы — большим запасом боеспособности, да и самолётов в эскадрилье довольно много. Сам Ульяновск может похвастаться довольно сильной ПВО.

Корабль станет доступен для приобретения в дереве развития с выходом обновления 26.1.

Bernadotte

Что за махина с такой скоростью идёт? Птица, самолёт? Нет, новый линкор Bernadotte!

На вооружении корабля двенадцать орудий калибра 305мм с высокой скоростью поворота и хорошей скорострельностью (по меркам линкоров), которую можно в нужный момент улучшить снаряжением «Ускорение перезарядки ГК». Также есть четыре расположенных ближе к корме четырёхтрубных ТА с довольно быстрыми торпедами. Такие вы могли видеть на эсминце Mogador.

Bernadotte хорошо себя проявит на ближней и средней дистанции боя. Для этого у него есть целый ряд преимуществ: мощный ПМК, низкая заметность и торпеды. Противнику будет очень тяжело сражаться с новичком в клинче.

А если вдруг неприятель решит спастись бегством, то его можно спокойно догнать, активировав улучшенный «Форсаж» с повышенным бонусом к скорости и быстрой перезарядкой. Это же снаряжение пригодится для оперативной смены позиции, а быстрая перекладка руля поможет лавировать и уворачиваться от снарядов вражеских кораблей. Если же на Bernadotte решили напасть с воздуха, то на помощь придёт дальнобойная и довольно сильная ПВО.

Кошмарить противников всем своим смертоносным арсеналом IX Bernadotte сможет в новом постоянном камуфляже «На юг!».

На втором этапе события вам станет доступен контент, посвящённый дню рождения «Мира танков». В его числе: крейсер 6 уровня Leipzig в постоянном камуфляже Боевой трофей, а также особый советский командир Михаил Катуков.

Помимо этого, у вас появится возможность получить легендарного командира Японии со специальной озвучкой — Tōgō Heihachirō.

Особенности Tōgō Heihachirō:

Персонализации Брейд-вымпел Цветной трассёр

Сигнальная ракета при активации талантов Улучшенный навык «Отчаянный» (эсминцы, крейсеры, линкоры) Время перезарядки ГК, ТА и ПМК, а также время подготовки авиаудара за каждый 1% потерянной боеспособности: −0,25% (вместо стандартных −0,2%)

Постоянный урон ПВО за каждый 1% потерянной боеспособности: −0,25% (вместо стандартных −0,2%) Таланты «Мастер перезарядки вооружения» За каждый уничтоженный игроком корабль противника: −2% ко времени перезарядки ГК и ТА;

−2% ко времени подготовки самолётов. «Энергичный» При получении достижения «Основной калибр»: +7,5% к скорости хода корабля;

−25% ко времени перекладки руля;

+20% к скорости поворота орудий ГК.

Ну а на третьем этапе в игру вернётся всеми любимое трио — Трус, Балбес и Бывалый в своём «Красном кабриолете». В этот раз командиры будут безнациональными, так что вы сможете назначить их на абсолютно любой корабль.

Но этим весь контент события не ограничится! Подробностями мы поделимся совсем скоро.

Боевой пропуск

Боевой пропуск 25.8 связан с событием «Пора на юга!».

Наиболее ценные награды Базового БП:

15-й и 25-й уровни: по 750 летних жетонов.

Финальная награда: премиум контейнер «Американская эскадра».

Наиболее ценные награды Улучшенного БП:

1, 15 и 25-й уровни: по 750 летних жетонов.

Финальная награда: 1500 летних жетонов.

Новая кампания

В этом году исполняется 80 лет со взятия острова Шумшу. Это стало первым и одновременно решающим событием всей Курильской операции. В честь этой важной даты мы представим в игре новую постоянную кампанию.

Она состоит из пяти миссий, которые будут последовательно погружать игрока в историю и ход взятия острова. В первых двух миссиях будет доступно по 6 заданий, в третьей и четвёртой — по 7 заданий, а в последней, пятой миссии — 8 заданий (без учёта финальных заданий каждой миссии). Каждое задание, кроме финального, можно будет выполнять повторно.

Задания будут выполняться на кораблях V–X уровня и суперкораблях в Случайных, Кооперативных, Ранговых и Рейтинговых боях.

За полное прохождение кампании вы получите нового редкого командира для кораблей СССР. Николай Вилков — советский военный моряк, старшина первой статьи, героически проявивший себя во время взятия острова Шумшу, ценой собственной жизни обеспечив успех операции. Посмертно получил звание Героя Советского Союза.



Улучшенные навыки Николая Вилкова

«Ликвидатор» (эсминцы и подлодки):

Вероятность вызвать затопление корабельной торпедой: +40% (вместо стандартных +30%).

«Мастер перезарядки торпед» (эсминцы и крейсеры):

Время перезарядки ТА: −12,5% (вместо стандартных −10%).

Помимо этого, за прохождение кампании можно будет получить тематические достижения: «Взятие острова Шумшу» (за выполнение финального задания всей кампании) и «„Взятие острова Шумшу“ с отличием» (за выполнение вообще всех заданий кампании).

Наградой за одну из миссий станет символ «80 лет взятию острова Шумшу». А участие в специальной активности, посвящённой памятной дате, позволит вам получить одноимённый флаг.

Ремонтный док: новый корабль

Коллекционеры, приготовиться — в Ремонтном доке пополнение. В список доступных для восстановления кораблей добавится новичок, который ранее нигде не распространялся. Встречайте — Крейсер 7 уровня Chancellorsville!

Этот анонсированный ещё в октябре 2024 года крейсер выделяется крайне необычной компоновкой вооружения: девять 203-мм орудий ГК на носу и ещё два на корме. Так что на нём можно спокойно не подставлять борт и при этом наносить бóльшую часть урона, ведь все девять носовых орудий могут стрелять по курсу корабля. У ГК хорошая дальность стрельбы, а также большой вес залпа при стрельбе как ОФ-, так и ББ-снарядами (у последних, к слову, улучшенные углы рикошета). Также Chancellorsville обладает улучшенной, в сравнении с одноклассниками, толщиной обшивки носа и кормы. Из снаряжения: «Аварийная команда», «Заградительный огонь ПВО» или «Гидроакустический поиск» на выбор во втором слоте, а также «Корректировщик огня» или «Истребитель» в третьем.

Так что готовим свои материалы VII уровня! А если их не хватает, тогда самое время уделить повышенное внимание Боевому пропуску и находящимся в нём контейнерам «Ремонтный».

Царь морей V: готовимся

Ну что, командиры, аниме? Этим вопросом в своё время задались и мы и решили провести следующий, осенний турнир «Царь морей» именно в аниме-сеттинге. А заодно ещё и расширить показанную весной вселенную Этерии.

Мы представим новую локацию вселенной — страну Нокмар. Для нокмарцев военно-морское дело стало неотъемлемым условием выживания: этот неспокойный регион постоянно подвергается атакам со стороны морских чудовищ и мародёров.

Эта морская империя станет первой остановкой принцессы Айлы, которая отправится на поиски украденных алхимических свитков. Ей предстоит посетить турнир «Царь морей» и познакомиться с его участниками — суровыми, матёрыми, настоящими морскими волками.

В рамках подготовки к турниру в версии 25.8 в игру будет добавлено множество тематического контента.

Начнём с немецкого крейсера Sabie — аналога крейсера 8 уровня Mainz. Это боевой корабль, ставший воплощением идеалов Нокмара: несгибаемой Воли, дисциплины и веры в безграничную силу человеческого духа. Командует им Кейра — лучшая студентка Северной морской академии. Подобно своей хозяйке, Sabie атакует быстро и точно, словно острая сабля, и устраняет любых противников на своём пути.

Облачён корабль будет в постоянный камуфляж «Гордость Нокмара». Ну и, конечно же, на его мачту можно будет повесить памятный флаг Sabie.

Собственно, лучшая студентка академии Нокмара и хозяйка Sabie — Кейра — также появится в игре как особый безнациональный командир со специальной озвучкой. Прослушать некоторые её реплики вы можете в Блоге разработки.

Помимо этого, в игру будет добавлен постоянный камуфляж «Копьё Септета» для Zaō. Так что у Sabie появится грозный соперник по части стиля.

О том, как получить весь новый контент, мы расскажем позднее. Следите за новостями!

Универсальные украшения карт

Думаем, многие зрители трансляций наших турниров «Царь морей» и «Прорыв» видели на картах различного рода тематические объекты. Так вот, процесс украшения карт к каждому турниру занимал довольно продолжительное время. Чтобы автоматизировать и сократить (в плане временных затрат) этот процесс, мы добавим в игру универсальные наборы тематических объектов на определённых картах, которые просто будут «включаться» в Турнирных боях, и их будут видеть непосредственно участники этих самых боёв.

На текущий момент добавится часть универсальных украшений. Их смогут опробовать все желающие в специальных Турнирных боях, которые пройдут в версии 25.8. Регистрация на все четыре этих турнира уже доступна!

В остальных боях ни на одной из карт эти объекты не встретятся.

Блицы

В версии 25.8 пройдут два Блица с интервалом в неделю между окончанием первого и началом второго.

Первый Блиц

Начало: 11 авг., 09:00 МСК

Окончание: 18 авг., 02:00 МСК

Формат: «2 на 2» на кораблях IX уровня.

Можно участвовать в отряде.

Особенностью этого Блица станут «Туман войны» и специальный модификатор:

для линкоров: −97% получаемого урона при таране;

для крейсеров и эсминцев: −99% получаемого урона при таране.

Второй блиц

Начало: 25 авг., 09:00 МСК

Окончание: 1 сент., 02:00 МСК

Формат: «4 на 4» на кораблях VII уровня.

Можно участвовать в отряде до четырёх человек.

Ограничения:

В команде может быть не более:

двух линкоров;

трёх крейсеров;

одного эсминца.

Особенностью этого Блица станет «Туман войны».

Звезда отряда

«Звезда отряда» — специальное событие, во время которого вы сможете получить бонусы за совместную игру с соклановцами.

Звезду отряда можно получить, играя в отряде с членами вашего клана.

Звезду можно получить во всех типах боя, кроме Тренировочного.

Собрав определённое количество звёзд, игрок получает различные награды.

При смене клана уже полученные звёзды и награды сохраняются.

Увидеть список участников клана для совместной игры в отряде и доступные награды можно на вкладке «Звезда отряда» в разделе «Кланы».

Играя отрядом с членами клана, можно суммарно получить до трёх звёзд, по одной за каждое выполненное условие:

Победа в бою.

Получение отрядного достижения «Плечом к плечу».

Получение отрядного достижения «Слаженная атака.







Различные улучшения

Управляемый авиаудар на авианосцах

В версии 25.7 мы расширили возможности авиаудара (ГБ). Глубинные бомбы получили возможность наносить урон всем кораблям (пусть и небольшой), вызывать у них затопления, а также уничтожать торпеды и мины.

При этом у авианосцев авиаудар (ГБ) всё ещё автоматический. Он срабатывает на эффект импульса от подлодки или непосредственно на обнаруженную рядом ПЛ. С одной стороны, это не отвлекает игрока от управления эскадрильями. С другой — не даёт применять этот авиаудар для других (озвученных выше) целей и ограничивает игрока в противодействии подлодке, не давая, например, применить авиаудар с нужным игроку упреждением, чтобы попытаться подловить её на манёвре.

Потому в версии 25.8 мы планируем сделать авиаудар (ГБ) у авианосцев управляемым, как и у других кораблей. Да, если рядом находится подлодка, то для применения авиаудара потребуется выйти из управления эскадрильями. Но зато вы точно узнаете и сможете предотвратить опасность самостоятельно. Для этого стоит обращать внимание на индикатор обнаружения авианосца. Он будет отображаться не только когда вы непосредственно «засвечены», но и когда находитесь в радиусе действия шумопеленгатора подлодки. В дальнейшем мы планируем добавить отдельный индикатор, который будет отображать именно обнаружение вашего авианосца при помощи шумопеленгатора, чтобы игрок понимал, «засвечен» он обычным кораблём/самолётами либо же это находящаяся рядом подлодка видит силуэт корабля.

При этом время перезарядки «авианосного» авиаудара будет увеличено до 60 сек. У авианосцев VIII уровня и выше количество доступных звеньев авиаудара будет увеличено с 1 до 2.

Мы будем внимательно следить за тем, как это изменение скажется на эффективности авианосцев и насколько применимым будет «ручной» авиаудар. Если в дальнейшем мы увидим необходимость правок, мы обязательно их сделаем.

Доработки интерфейса Рейтинговых боёв

В обновлении 25.8 мы планируем ряд доработок интерфейса, связанных с Рейтинговыми боями. В сводке станет доступна информация по каждому сезону. Появится возможность посмотреть лучший рейтинг за выбранный период (конкретный сезон или всё время). На вкладке Рейтинговых боёв будет появляться всплывающее окно, сообщающее о прохождении квалификации и окончании сезона. Также сделан ряд правок различных текстовых описаний в клиенте игры.

Следующий сезон Рейтинговых боёв планируется в версии 25.9.

Балансные изменения подлодок

Как мы уже говорили, после выхода обновления геймплея подлодок на основной сервер нам потребуется некоторое время и данные из реальных боёв на основном сервере, чтобы завершить их точечную настройку. Первые изменения, основанные на полученной информации, вступят в силу в версии 25.8.

Изменения ПЛО

В первую очередь, мы увеличим боеспособность самолётов авиаудара (ГБ) с 500 до 1000.

При этом его дальность у высокоуровневых линкоров уменьшится:

у линкоров VIII–IX уровней — с 10 до 9 км.

у линкоров Х уровня и суперлинкоров — с 11 до 10 км.

Помимо этого, будет исправлена ошибка, из-за которой на 90 секунд изменилось время перезарядки авиаудара (ОФ) у нидерландских крейсеров. Им возвращены корректные значения.

Мы также исправим ошибку с некорректным временем перезарядки глубинных бомб у Valerio Constantino, Marco Aurelio и Ulpio Traiano.

Обычные и термические торпеды подлодок

В настоящий момент у некоторых подлодок акустические торпеды соседствуют с обычными, а у некоторых — с термическими.

В версии 25.8 обычные торпеды на почти всех подлодках будут заменены на термические (Archerfish сохранит свою особенность в виде наличия глубоководных торпед, поражающих только авианосцы, а у Surcouf и тестовой I-2 останутся обычные). Характеристики торпед при этом не изменятся, но к ним добавится вероятность поджога. Она у всех термических торпед составит 95% (у уже представленных в игре термических торпед она будет соответственно увеличена). Вместе с этим мы значительно ускорим время смены заряженных торпед — она будет происходить практически мгновенно.

Благодаря изменениям два имеющихся у подлодок типа торпед будут в каком-то смысле сопоставимы с «классическим» сочетанием ОФ- и ББ-снарядов у надводных кораблей. Акустические торпеды, подобно ББ-снарядам, смогут наносить большой урон при попадании, в то время как термические, аналогично фугасам, наносят небольшой урон сами по себе, но могут наносить постоянный урон в течение времени через комбинацию пожаров и затоплений (специально для этого у них будет достаточно высокая вероятность поджога).

Другие изменения подлодок

Изменения основаны на полученных статистике и обратной связи, при этом мы всё ещё не исключаем другие правки для завершения настройки подводных лодок.

Одновременно с данными правками мы донастроили доходность подлодок — она будет приведена к средним для их уровней значениям.

Gato

Дальность хода акустических торпед увеличена с 6 до 8 км.

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 8283 до 17820.

Undine, VIII Sturdy и X Thrasher

Время поворота орудий ГК на 180 градусов уменьшено с 18 до 9 с.

Alliance

Заметность термических торпед уменьшена с 1,7 до 1,2 км.

Diane

Заметность термических торпед уменьшена с 1,6 до 0,9 км.

L'Africaine и Casabianca

Заметность термических торпед уменьшена с 1,6 до 1 км.

Saphir

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 7920 до 13596.

U-69

Время перезарядки базового модуля ТА уменьшено с 58 до 45 с.

Время перезарядки исследуемого модуля ТА уменьшено с 50 до 40 с.

U-190

Заметность термических торпед увеличена с 0,8 до 1 км.

Максимальный урон акустических торпед базового модуля увеличен с 8910 до 9900.

Максимальный урон акустических торпед исследуемого модуля увеличен с 9900 до 13860.

Дальность хода акустических торпед увеличена с 9 до 10 км.

Время перезарядки базового модуля ТА уменьшено с 58 до 45 с.

Время перезарядки исследуемого модуля ТА уменьшено с 50 до 40 с.

U-2501

Заметность термических торпед базового модуля увеличена с 0,8 до 1 км.

Заметность термических торпед исследуемого модуля увеличена с 0,7 до 1 км.

Максимальный урон акустических торпед базового модуля увеличен с 9900 до 13860.

Максимальный урон акустических торпед исследуемого модуля увеличен с 13860 до 15840.

Время перезарядки базового модуля ТА уменьшено с 69 до 55 с.

Время перезарядки исследуемого модуля ТА уменьшено с 60 до 50 с.

U-796

Заметность термических торпед увеличена с 0,9 до 1,2 км.

U-4501

Запас автономности увеличен с 170 до 250 ед.

Добавлено снаряжение «Форсаж», аналогичное по характеристикам «Форсажу» X U-2501.

С-1

Углы пуска торпед расширены на 25 градусов с каждой стороны для носовых и кормовых ТА.

Примерно в два раза увеличена дистанция взведения торпед.

Заметность с кораблей уменьшена с 6 до 5,5 км. Соответственно уменьшены другие виды заметности.

Скорость хода термических торпед увеличена с 72 до 85 узлов.

Заметность термических торпед уменьшена с 1,5 до 0,9 км.

Л-20

Углы пуска торпед расширены на 25 градусов с каждой стороны для носовых и кормовых ТА.

Примерно в два раза увеличена дистанция взведения торпед.

Заметность с кораблей уменьшена с 6 до 5,5 км. Соответственно уменьшены другие виды заметности.

Скорость хода термических торпед увеличена с 72 до 85 узлов.

Заметность термических торпед уменьшена с 1,5 до 0,9 км.

К-1

Углы пуска торпед расширены на 25 градусов с каждой стороны для носовых и кормовых ТА.

Примерно в два раза увеличена дистанция взведения торпед.

Заметность с кораблей уменьшена с 6,1 до 5,6 км. Соответственно уменьшены другие виды заметности.

Скорость хода термических торпед увеличена с 72 до 85 узлов.

Заметность термических торпед уменьшена с 1,5 до 0,9 км.

Б-4

Время перезарядки снаряжения «Аварийная команда» увеличено с 20 до 40 с.

С-189 и С-189 Ч

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 6567 до 13680.

Заметность термических торпед уменьшена с 2 до 1 км.

Salmon и Balao

Заметность термических торпед увеличена с 0,9 до 1 км.

I-56

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 8415 до 15774.

Заметность термических торпед уменьшена с 1,9 до 1 км.

Pasopati

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 12441 до 15378.

G. Nani

Максимальный урон акустических торпед увеличен с 8910 до 12771.

Другие активности и контент

Купоны на корабли за ресурсы

В связи с временным выведением кораблей из Адмиралтейства (о чем мы детальнее напомним ниже) вам станут доступны четыре дополнительных купона. Они будут доступны на протяжении всей версии 25.8.

Каждый из них даст скидку 25% на покупку кораблей за один из ресурсов: дублоны, сталь, уголь и очки исследования (иными словами, по 1 купону на ресурс). Так что, например, если какие-либо из желаемых вами кораблей будут выведены в 25.9, вы сможете воспользоваться купонами и успеть эти самые корабли приобрести.

Возвращение пиратской нимфы

Думаем, многие из вас помнят прошлогоднюю активность, в которой вам предстояло отправиться на поиски сокровищ и собирать камни для ожерелья нимфы Калипсо. В рамках активности можно было получить как внутриигровые, так и реальные призы.

В версии 25.8 прекрасная нимфа Калипсо вернётся с новым приключением и новыми наградами! Все детали ждут вас в середине августа. Так что следите за новостями.

Добавление и изменение контента

Изменения контейнеров

Обновится состав премиум контейнеров «Огневая мощь»:

В список кораблей добавлен крейсер 10 уровня Callenburgh .

Количество элитных бонусов на свободный опыт увеличено с 6 до 8.

Также обновится контейнер «Американская эскадра» — в его состав добавлен Линкор 8 уровня Constellation.

Тестовые корабли и механики

Для тестирования в игру добавлены корабли Aquitaine и William R. Rush. Для William R. Rush также добавлен памятный флаг. Флаг для Aquitaine будет добавлен позднее.

Также в 25.8 начнётся тестирование новых механик поддержки союзников в бою — эскадрилий поддержки. На текущий момент в их состав входят патрульные корректировщики, дымовые заградители и перехватчики. Всем любителям RTS-авианосцев, а также желающим узнать детали рекомендуем заглянуть в Блог разработки.

Эмблемы мододелов

В любой игре есть те, кому всегда недостаточно того, что есть в распоряжении, — народных умельцев ведёт тяга к экспериментам и поиску новых решений. И именно для них в версии 25.8 мы обновим систему эмблем.

Единственная существующая на текущий момент эмблема будет обновлена и переименована в «Начинающий мододел». Также будут добавлены три новые эмблемы более высокого уровня — «Практикующий мододел», «Опытный мододел» и «Мододел-ветеран».

Будущие изменения

Замена чемпионских жетонов

В версии 25.9 мы планируем убрать чемпионские жетоны. Основная причина: они являлись крайне узкоспециализированным и мало используемым ресурсом. Фактически он был нужен только для покупки ряда постоянных камуфляжей, а также для пропуска Бронзовой лиги в Ранговых боях.

Потому с выходом 25.9 все имеющиеся у игроков чемпионские жетоны будут заменены на новые контейнеры «Чемпионский» по курсу 10 к 1 (10 жетонов = 1 контейнер) с округлением вверх (то есть, если у игрока 17 жетонов, то он получит 2 контейнера). Из каждого контейнера можно будет получить один из предметов: элитные сигналы, сталь и, конечно же, распространяемые за чемпионские жетоны камуфляжи. Эти контейнеры будут распространяться вместо чемпионских жетонов в соревновательных типах боя. Их детальным составом мы поделимся позднее.

Что касается пропуска Бронзовой лиги, то с 25.9 это можно будет делать за кредиты (детали озвучим позднее). Возможность пропуска будет автоматически доступна тем, у кого будут чемпионские жетоны на момент выхода 25.9. Тем, у кого нет чемпионских жетонов, эта возможность откроется при достижении 1-го ранга Серебряной лиги в следующем сезоне Ранговых боёв. Также возможность пропуска Бронзы можно будет открыть, достигнув Золотой лиги Рейтинговых боёв (это будет актуально только для двух последующих Рейтинговых сезонов, первый из которых стартует в 25.9).

Изменение ассортимента Адмиралтейства

В версии 25.9 мы планируем провести масштабную переработку интерфейса игры. Она затронет в том числе и Адмиралтейство — оно будет выглядеть более современно. В связи с этим обновится внешний вид всех наборов с кораблями. Поскольку в Адмиралтействе представлено очень много кораблей, мы решили разбить их на группы и обновлять визуал наборов постепенно. Из-за этого после выхода 25.9 в Адмиралтействе временно уменьшится предлагаемый ассортимент кораблей. С течением времени убранные корабли будут возвращаться, о чём мы будем сообщать отдельно. Сейчас предлагаем вам заранее ознакомиться со списком кораблей, которые останутся в Адмиралтействе в 25.9.

Изменения контейнеров

В версии 25.9 обновится содержимое ряда контейнеров.

В первую очередь поговорим про Суперконтейнер. Он станет ценнее, при этом вероятность его получения не изменится.

Количество Суперконтейнеров, которое необходимо открыть до гарантированного выпадения корабля, если он не выпал ранее, будет уменьшено с 200 до 80. Если на момент выхода версии 25.9 у вас будет открыто более 80 Суперконтейнеров с момента последнего выпадения корабля, вы гарантированно получите корабль из следующего Суперконтейнера.

Количество угля увеличится с 7500 до 10 000 ед. Вероятность выпадения не изменится.

Вероятность выпадения стали увеличится с 1 до 1,5%.

Количество очков исследования увеличится с 1500 до 2000. Вероятность выпадения увеличится с 1 до 1,5%.

Вероятность выпадения свободного опыта и элитного опыта командиров увеличится с 6,5 до 10% (отдельно для каждого).

Вероятность получить редкие экономические бонусы одного типа увеличится с 1,5 до 7,5%.

Вероятность получить элитные экономические бонусы одного типа увеличится с 0,5 до 1%.

Количество особых сигналов каждого типа увеличится с 30 до 50. Вероятность получить особые сигналы одного типа уменьшится с 3,25 до 2,25%.

Количество редких сигналов каждого типа увеличится с 20 до 30. Вероятность получить редкие сигналы одного типа уменьшится с 1,25 до 1%.

Количество элитных сигналов каждого типа увеличится с 15 до 20.

Общая вероятность выпадения кораблей увеличится с 1 до 1,5%. Из них: Вероятность выпадения кораблей 10 уровня и редких увеличится с 0,03 до 0,06%. К их списку добавится Callenburgh . Вероятность выпадения кораблей 8–9 уровней увеличится с 0,15 до 0,24%. К их списку добавятся « Наварин », Pasopati , Picardie , « Щербаков », « Д. Пожарский », Schill и « Тольятти ». Вероятность выпадения кораблей 5-7 уровней увеличится с 0,82 до 1,2%. К их списку добавятся Dupleix , F. Ferruccio , Leipzig и Pfalz .

Из состава Суперконтейнера будут убраны особые экономические бонусы. Остальные предметы и вероятности их выпадения не изменятся.

Помимо этого, в 25.9 расширится состав контейнеров с премиум кораблями 6–9 уровней, а также контейнера с особыми кораблями 10 уровня и их версий «Запасы коллекционера». В контейнеры соответствующих уровней будут включены те же корабли, что добавятся в Суперконтейнер.

Последним изменённым в версии 25.9 контейнером станет «Прямой телеэфир». В его первом слоте 60 000 кредитов заменены на выпадающие со 100% вероятностью 400 ед. угля. В третьем слоте вместо 100 жетонов единства будут находиться 5 стандартных экономических бонусов одного типа.

Прочие изменения и улучшения

Бронирование Грозовой обновлено под новую технологию.

Из ТТХ сонара убрана строчка про ширину импульса (так как этот параметр идентичен у всех подлодок с акустическими торпедами и составляет 20 м).

Сделан ряд доработок для Турнирных боёв: Наблюдателям в турнирной комнате больше не отображаются выбранные командами корабли. У команд в турнирной комнате появилась возможность голосового общения. Убрана возможность выбирать в Турнирных боях следующие корабли: тестовые, находящиеся в раннем доступе, а также добавленные для временных типов боя. Во всплывающем окне при наведении на участника Турнирного боя отображается его ранг или рейтинг.

Обновлены условия выполнения задач Учебных испытаний для получения контейнеров «Ежедневный». Теперь для выполнения задачи потребуется завершить все 5 этапов конкретного испытания.

Убрана возможность пригласить игрока в тренировочную комнату из Турнирного боя.

Сделаны небольшие исправления геометрии, текстур и моделей коллизий для ряда кораблей и постоянных камуфляжей. Также исправлено некорректное отображение бронирования у St. Louis , Charleston и Hermelin .

Исправлена ошибка, из-за которой навык «Торпедист» у Luigi Sansonetti не давал бонус к скорости хода авиационных торпед.

Исправлены некорректные значения видимости с самолётов и кораблей на перископной глубине для L'Africaine , Casabianca , U-796 .

Исправлена ошибка, из-за которой отображалась разница в дальности хода торпед между базовым и исследуемым модулем торпед Maestrale .

Исправлен ряд визуальных ошибок в портах Новороссийск и Владивосток, а также на картах «Огненная земля» и «Кольцо»

Исправлены ошибки в названиях орудий у Гремящий , Гневный , Минск .

Исправлена ошибка, из-за которой в Турнирном бою некорректно отображалась информация о кораблях в режиме наблюдателя в бою.

Исправлена ошибка, из-за которой отображалось некорректное значение урона глубинных бомб на панели вооружения.

Исправлена ошибка, из-за которой на исследуемый корабль нельзя было вернуть безнационального командира, назначенного на премиум корабль (и наоборот).

Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображался статус перезарядки торпедных аппаратов у ряда подлодок.

Исправлена система, отображающая полезность (актуальность) навыков и модернизаций для подлодок.

Полный список доступен в нашем Центре поддержки.



