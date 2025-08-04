1、完全重做了抽奖算法，现在抽奖能以更高效率运行，支持千抽、万抽了。（仅在作者电脑尝试，效率尚可，若有玩家出现卡顿或卡死现象，可告知作者）

2、增加阵法的升级需求，从每一级10提高到20；

3、现在在地图界面勾选自动获取扫荡收益后，将不再显示了地图界面红点了

4、降低了失败界面弹出优先级。现在当你在购买道具、完成任务等操作时，若已有弹出窗口，失败界面将不会弹出了。玩家不会因为来不及查看获得了什么道具而被失败界面弹出窗口弹走

5、象魔王的反伤从30%降低至20%

6、修复御灵师属性溢出变为负数的bug

7、修复悬赏Boss名称不对的问题，狮子精和黑熊精名字对调了。

8、修复吸血再计算过程中发生溢出，变为扣血的bug。

9、修复悬赏boss属性溢出变为负数的bug

10、修复吸血量过大，没有正确缩写的bug

11、修复阵法等级很高时，阵法数据不会缩写的bug

12、提高了敌人的速度成长，原敌人速度：每100关+1速度。现新增：每1000关额外+1

13、提高的敌人的特殊属性成长上限，原敌人特殊属性成长上限从55%提高到70%（命中、反击、暴击、暴击抵抗,其他特殊属性不会成长）,成长速度不变，每100关+1%

14、现在世界Boss、悬赏Boss会随着刷新次数提高命中、闪避、暴击、抗暴 四个属性，每次刷新+1%。

15、修复科技“图鉴增伤”描述不清楚的问题

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