乙巳年立秋更新（更新补丁043）

1、游戏更名《汉衣行》；

2、调整了一批装备的介绍；

3、在彼岸花会社二层东北角增加了博尔部落的联络站；

4、修改了一些文本；

5、石狮堂任喵喵贴海报任务改为反诈宣传；

6、修改了石狮堂指挥部；

7、钱虎庄西北角增加了野猪酋长，修正了野猪消灭后不消失的BUG；

8、修改了钱虎庄村长下台后村长形象和尚书们的对话，

9、修改了钱虎庄诊所内部场景；

10、钱虎庄卫生整治，建了一座公厕，丰富了钱虎庄地图，并对钱虎庄的一些图块通行性进行了优化。

11、去掉了先贤祠为天雄前辈复仇的任务；

12、反汉服联盟秘密基地里的怪物可以消灭了；

13、修改完善了石狮堂伊琳的任务；

14、修改了主角的形象为束发少年，并修改了主角的行走图；