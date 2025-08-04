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4 August 2025 Build 19466042 Edited 4 August 2025 – 10:52:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
乙巳年立秋更新（更新补丁043）
1、游戏更名《汉衣行》；
2、调整了一批装备的介绍；
3、在彼岸花会社二层东北角增加了博尔部落的联络站；
4、修改了一些文本；
5、石狮堂任喵喵贴海报任务改为反诈宣传；
6、修改了石狮堂指挥部；
7、钱虎庄西北角增加了野猪酋长，修正了野猪消灭后不消失的BUG；
8、修改了钱虎庄村长下台后村长形象和尚书们的对话，
9、修改了钱虎庄诊所内部场景；
10、钱虎庄卫生整治，建了一座公厕，丰富了钱虎庄地图，并对钱虎庄的一些图块通行性进行了优化。
11、去掉了先贤祠为天雄前辈复仇的任务；
12、反汉服联盟秘密基地里的怪物可以消灭了；
13、修改完善了石狮堂伊琳的任务；
14、修改了主角的形象为束发少年，并修改了主角的行走图；

Changed files in this update

Windows Simplified Chinese 靖之元：东海 Content Depot 1734641
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