4.08

第一部加入哪吒成圣，第二部加入龙女成圣。六周目起。

第二部增加了百灵幡。两部百灵幡都移到六周目。

百灵幡角色的头戴和披挂全面升级。百灵幡可以在打败纣王后获得。

加入木吒的头戴和披挂

加入燧人祖火

七周目魔域支线妲己加入后技能增强。

第一部，一周目直接得到八卦云光帕，四周目起得到龙鳞衫和逆鳞。

魔域里增加了道具血藤。

有bug及时反馈给作者。



4.076

第二部，优化龟灵少女。修复槐江洞堵路bug。



4.0.75

修复第二部找不到九尾狐bug

弱化第二部慈航。

优化第二部打三皇刷神农鼎剧情。

第二部修复木吒武器。增加贞英装备。

第二部增加挑战龟灵少女剧情。高周目增加当归白术。

其他一些小优化。



4.073

修复第二部上天庭美猴王无法战斗bug。

修复第二部青丘有概率找不到九尾狐bug。

修复第二部龙行选择某个洞窟黑屏bug。



4.0.71

修复第二部多周目幽魂关卡死bug。



4.0.7

第二部二周目起龙潭加入道具，可以直接去往各个洞窟。

第二部二周目起加入木吒（肉盾）

第二部挑战十二金仙，可得到强化木吒道具。

第三部第一章（时长一小时以上）。

调整百灵幡黄天化技能，增强兵粮技能，削弱三山炳灵。

其他bug修复。



4.06

第二部七周目打败紫微大帝后，去灵山对话韦陀，进入大支线。

修复4.05版本一系列bug。

优化三宝玉如意等道具。



4.041

修复bug

修改第一部辟地珠位置，第二部增加辟地珠。

