1、新增功能-点击时材料不足自动购买，现在寒铁、五彩神石、阵法、历史本记、忘情水、悬赏令、竞技令 的道具可以直接购买了

2、新增功能-定向刷新，玩家第一次突破等级（10级）时不会有定向刷新选项。第二次以后突破（20级）解锁，突破时可定向刷新突破选择。

3、修复部分玩家因网络问题出现的：在steam中打开，因为网络问题无法连接到steam库导致被认steam强制闪退的问题。

4、修复学习版玩家无法正常开启游戏的bug。

5、修复阵法等级超过一万级时，会有万零的错误前缀。

6、装备属性现在设置了溢出爆出，大约20亿左右。

7、修复英灵基础属性，达到兆级别时，会溢出的问题。

8、修复回收任务时间进度不会动的bug

9、竞技界面新增选项-不显示战斗弹窗

10、现在邮箱最多储存100个邮件了，当超过100个邮件时，会自动领取超出100个的邮件，加载邮箱时不会因为邮件过多卡顿了。

11、修复世界Boss血量可能残血不死的问题

12、人机成长速度提高了50%。

13、修复玩家屯积几百页装备不熔炼时，数据量过多，存档内存不足，无法存档的问题。（提高了一倍内存，已达steam云存档上限）

此处建议玩家不要囤积过多的装备，每个玩家的steam云存档空间都是有限制的，满了之后将不会上传，存档将损坏。

14、新增读档后修复机制了，囤积装备的玩家存档将自动修复，扣除存档中失效的装备数据，不至于出现怀档白玩的情况

15、修复千锤百练文字错误为 千锤白练

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