去除按钮，合并功能，让后期操作更便捷。也让新手玩家得以快速上手：

1、新增一键升级所有图鉴功能，移除了一键升级按钮。其功能改为使用Ctrl+点击“升级”按钮即可一键升级,并且强化成了直接升级所有图鉴，不再是只升级一个。

2、在图鉴说明指引中加入了快捷指引。 这样不仅保留了初期狂点图鉴升级战力的爽感，也满足后期玩家需要一键升级，减少操作的需求。

3、新增-一键升级阵法功能，与一键升级图鉴一致，其功能改为使用Ctrl+点击“升级”按钮即可一键升级。在阵法指引中添加了关于快捷键的说明文字

4、去除设置面板中的每隔1分钟自动批量熔炼选项，转移到批量熔炼面板。

5、去除设置面板中的自动获取扫荡，转移到扫荡面板

6、去除自动提交兑换任务选项功能，现在有了一键领取任务，不需要这个了。而且这个选项会经常造成玩家不注意，在商店购买100个灵晶后，自动提交只剩下12个的问题。

7、优化兑换码面板，现在仅当有可领取的历史兑换码时，领取历史对话码的按键才会出现。新手玩家不会因为按键过多一头雾水了。

8、修复器鼎超过999级以后会报错的bug

9、修复在寒潭地图，可能会出现战斗跳关的bug

10、修复大后期世界Boss血量、状态是负数的bug。

11、修复满抽奖等级达到6级后，抽奖进度条变为0的bug

12、修复一级资源科技不会正常掉落的bug

13、取消了后置预留任务 阵法数量、科研、英灵数量

预留任务，新玩家不会把预留任务当成是bug看待了。（老存档无效）

14、春秋蝉批量使用个数从500降低至200个。（因为仍有群友抱怨春秋蝉使用卡顿，再次降低了批量使用的数量上限）

抽奖不涨的bug

15、大幅降低后期降低装备制作所需时间，从上限120秒降低为30s，通过科技降低后，最快可以15s制作一次装备。

本次更新去除了大量按钮和复杂度高的内容，融合到了相关界面。目的是让新手快速上手，不会面对一堆按钮手足无措。

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