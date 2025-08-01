1、新增春秋蝉批量使用-现在按住Ctrl+鼠标右击可以批量使用春秋蝉了（一次最多使用500个，多了Cpu运算不过来,会卡住）

2、新增三味真火的批量使用。（可能有bug，若出现bug请尽快告知我。谢谢。）---三味真火批量使用时，如果三味真火数量足够，会使当前器鼎直接加到升级！

3、修复再打罗刹时，罗刹疯狂连击，被杨戬疯狂闪避，同时哪吒疯狂反击给罗刹叠加大量负面状态时，负面状态栏可能达到数百个的长度，导致游戏卡顿的问题。现在负面长度栏最多显示6个负面状态。

4、修复当玩家攻击伤害超过10京时,在计算过程中，伤害会溢出伤害上限，导致伤害变为1的问题。现在会正确计算了，不会出现在计算过程中超过伤害上限，导致变成1伤害的问题

5、御灵师属性界面指引增加部分玩家经常提问的属性描述

6、优化了玩家属性界面的开启图标

7、修复在世界Boss残血的情况下，玩家在进行击杀世界Boss战斗时，若被人机NPC抢夺Boss人头，有极低概率出现伤害刷到下个boss的情况。

8、现在世界Boss中 回血效果的Boss，就算玩家攻击伤害低于Boss回血量，最少也会有1点伤害让玩家可以获取世界Boss奖励了。

9、降低了第二个世界Boss的反伤强度，从50%降低至30%。

10、大幅提升强化装备的属性

11、现在一次性最多开启10W个宝箱了。

12、修复御灵师经验很多时，显示错乱的问题

13、修复繁体字中，没有提示批量使用快捷键的问题。

14、修复英灵界面指引文字破境等级描述有误的问题。

15、修复人机NPC战力到达”垓“时，会报错的问题

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