1、新增兑换码批量使用功能，现在使用过的兑换码会自动保存，下次开新档时可一键领取

2、新增-御灵师属性面板。现在玩家可以查看御灵师属性了。

3、商店优惠道具现在为折上折！（可以先享受科技-30%价格再享受折扣！）

4、修复器鼎200级以后制作的装备全变成凡品的问题。

5、图鉴增加了一键升级按钮，

6、竞技指引说明文字中，增加了”排行榜均为人机，非真实玩家“说明

7、大幅提高了装备基础属性收益，大幅降低了装备的属性波动

8、现在游戏帧率会固定144桢了，解决高配电脑2000帧率风扇呼呼转的问题。（若有玩家电脑帧率不始应，可反馈一下适用帧率）

9、降低打钱科技需求的历史本记数量，从1000降低到500。提高打钱科技的掉落额，从掉落1枚变成掉落2枚。大幅提升初期打钱效率

10、优化操作，现在满级神通不会跳出弹窗，仅有音效提示了。

11、修复新手引导中三味真火可在商店购买的文案错误。

12、修复神通-未闪避敌人攻击时提高减伤，此项的文字描述，应是“提高减伤”而非"降低减伤"

13、修复商店购买道具时，当可购买数量超过10W时，会动变成五位数的bug。现在商店可购买数量最大值为999999.

14、重做了春秋蝉的效果，现在扫荡收益改为基础扫荡收益。除御力外，其增加的1小时扫荡收益不计算道具掉落加成。

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