各位大侠好，

ChinaJoy2025（中国国际数码互动娱乐展览会）于上海新国际博览中心盛大开幕，我们将在展会上与大家见面，欢迎各位大侠来找我们玩！

【参展时间】2025年8月1日-8月4日

【展位地址】上海新国际博览中心N1-G898

我们在N1馆G898展位恭候各位大侠的光临哦！

开张啦，快来N1馆G898！

大家一起来“寻龙点穴”

接受直播采访

文化输出一波

N1馆G898，快来快来！

到场的大侠们可以参与我们的互动环节，参与《下一站江湖Ⅱ》移动端游戏试玩、以及带有《下一站青城》特色的“寻龙点穴”活动可以获得精美限量版礼品。

同时，我们的策划同学也在现场，大家有喜欢玩的玩法、游戏的优化、未来资料片或规划等等，欢迎与我们面对面畅谈。

关于《下一站江湖Ⅱ》的未来规划

《下一站江湖Ⅱ》PC版发售一年，我们为大家带来了十二部大型免费资料片：

1) 五个主角和16种剧情结局，数百万字的剧情、支线及奇遇

2) 16个独立剧情、特色玩法的门派，可模拟经营、沉浸体验骑砍Like式门派争霸玩法、化身建造师在大世界建造门派建筑

3) 近400招武学可供大家自由搭配，自创连招畅快战斗

4) 数十个专属剧情、不同特色的市井身份玩法

7月，我们临时插入了第十二部资料片、优化向的“重塑江湖”，对此前十一部大型资料片带来的所有问题进行全面修复，给大家一个完完整整的江湖！

过去的一年、十二部资料片、130次更新只是开始，我们将在未来2年中持续更新，给大家带来更沉浸式的江湖体验：

红颜不负江湖路，百花谱中寄长情。第十三部资料片《侠骨柔情》中，我们为大家带来“天下英雄谱”之“百花谱”。这卷“百花谱”，是我们为大侠们写尽的一纸温柔：

1) 我们收集了各位大侠闯荡江湖以来的“红颜”遗憾，通过此系列资料片，我们希望能补上各位大侠的一些遗憾

2) 每位美人均有独立的剧情故事、养成路线、以及不同性格和攻略方式；主角一路相遇的红颜，不再是工具人！

3) 各位大侠可以与美人进行深度交互，有独属于与主角的羁绊故事，比如红颜、结义、成为伙伴、同门等。

4) 我们将对百花谱的相关角色立绘及模型进行能力范围以内的优化

第十四部资料片《黑榜风云》中，大家将体验到黑风寨、连环坞、重天门等黑榜群雄争锋和天下三大镖局的恩怨情仇

第十五部资料片《人在江湖》中，大家可以投胎获得不同身份，还可以攻略NPC生儿育女

《下一站江湖Ⅱ》移动端版号已至，即将在8月发售！全平台内容同步，云存档互通，大侠们可以无缝转移存档进度踏入江湖！敬请期待！

白玉京工作室 拜上