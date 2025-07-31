新增内容：

1.新增可玩皇帝

① 团子：一名来自妖域的狐妖，擅长使用自己的尾巴战斗。

2.新增可玩大臣

② 敖澜：北海龙王的知己，能将牌锻造成武器。

3.新增限时挑战活动：

《团子调教年代记》操作新皇帝团子来达成最长在位年代数吧！



平衡性调整：

① 敖云现在初始携带大臣敖澜

② 紫电与青霜现在可以凑成番型殛雷诀



BUG修复：

1.修复关卡《初出茅庐》会出现异常的游戏失败的问题

2.修复关卡《初出茅庐》在某些情况下无法达成逆天改命的问题

3.修复在某些情况下陵墓中会出现异常大臣的问题

4.修复借尸还魂会复活已有大臣的问题

5.修复治国阶段会刷出错误国策的问题