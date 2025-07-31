新增内容：
1.新增可玩皇帝
① 团子：一名来自妖域的狐妖，擅长使用自己的尾巴战斗。
2.新增可玩大臣
② 敖澜：北海龙王的知己，能将牌锻造成武器。
3.新增限时挑战活动：
《团子调教年代记》操作新皇帝团子来达成最长在位年代数吧！
平衡性调整：
① 敖云现在初始携带大臣敖澜
② 紫电与青霜现在可以凑成番型殛雷诀
BUG修复：
1.修复关卡《初出茅庐》会出现异常的游戏失败的问题
2.修复关卡《初出茅庐》在某些情况下无法达成逆天改命的问题
3.修复在某些情况下陵墓中会出现异常大臣的问题
4.修复借尸还魂会复活已有大臣的问题
5.修复治国阶段会刷出错误国策的问题
7月31日 更新补丁&活动说明
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