OREO



ZEBRA



BEE



ECLIPSE



BOLT



STAR



MORESPOTTED



OREO



ZEBRA(ゼブラ)



BEE(ビー)



ECLIPSE(エクリプス)



BOLT(ボルト)



STAR(スター)



MORESPOTTED(モアスポッテッド)



OREO



ZEBRA (Зебра)



BEE (Пчёлка)



ECLIPSE (Затмение)



BOLT (Молния)



STAR (Звезда)



MORESPOTTED (Больше пятен)



🦭 Added 6 new seal patterns to the style picker:Visual Improvements✨ Improved fur shader blending for a more seamless transition between skin and fur across all styles.Bug Fixes🛠️ Fixed a crash caused by garbage collection when the seal designer was left idle for over 2 minutes.🦭 スタイルピッカーに新しいアザラシパターンを6種類追加しました:ビジュアルの改善✨ 全スタイルで肌と毛皮の間のなじみがより自然になるように、ファーシェーダーのブレンドを改善しました。バグ修正🛠️ デザイナー画面を2分以上放置した際に発生するガベージコレクションによるクラッシュを修正しました。🦭 Добавлены 6 новых узоров для тюленей в выбор стиля:Улучшения графики✨ Улучшено смешивание шерсти и кожи для более плавного и естественного перехода во всех стилях.Исправления ошибок🛠️ Исправлен сбой, происходивший при бездействии в редакторе более 2 минут из-за сборки мусора.