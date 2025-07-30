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Codex

The important thing is you can switch to mouse/key for any pause/ui navigation.

WASD：移動 左クリック：スペル詠唱 (ゲームパッドRB) 右クリック長押し：ソウル強奪 (ゲームパッドLB) マウスホイール：現在選択中のソウルのスペルを切り替え Q：ソウル切り替え (Dパッド上/下) R：スペル切り替え (Dパッド左/右) F：特殊スキル使用 (ゲームパッドY) G：スキル変更 (ゲームパッドX) V：ロックオン (ゲームパッドLT) SHIFT：ダッシュ (ゲームパッドRT) Space：ジャンプ (ゲームパッドA) K：ルーレット (ゲームパッドBack) 感度が落ちた場合、ズームインしている可能性があります。右クリックでズームアウトしてください。その他のマウス感度に関する問題は、お使いのマウスのハードウェアDPI設定が原因である可能性があります。