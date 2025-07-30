各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》正式版第130次更新已于7月30日23：55完成，大侠们小退更新即可。

第十二部（优化向）资料片“重塑江湖”已更至第三弹，我们自6月14日起第121更开始全力修复和优化，截止目前已优化和修复近260条（具体可见第121至129更版本）。如有遗漏，欢迎大家来官微群反馈给我们，超级感谢！

我们将在“重塑江湖”这一版本中，对此前十一部大型资料片带来的所有问题进行全面修复，给大家一个完完整整的江湖！

“重塑江湖”系列更新第三弹重点内容

1) 战斗体验优化

a. （重要） 新增【锁定类型】设置：“镜头追踪”。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定类型】中启用“镜头追踪”，开启后主动点击锁敌可锁定镜头（普攻不会自动锁敌），镜头将朝向被锁定的敌人（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

b. （重要） 新增【锁定类型】设置：“只锁定目标”。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定类型】中启用“只锁定目标”，开启后点击锁敌只锁定目标，不锁定镜头（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

c. （重要） 新增【锁定相机追踪设置】设置。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定相机追踪设置】中进行设置。在“镜头追踪”启用状态下，该设置可调节锁敌后的镜头追踪速度，大家可根据自己的操作习惯进行调节（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

d. 右下角“开放视角”的功能调整为“调整视距”，一共分为4档，点击按钮可调节视距远近（但使用滚轮会恢复默认视距哦）

欢迎大家将新版本的操作体验反馈给我们，我们将继续优化

2) UI优化：

a. 优化了请教界面大小，方便点击

b. 优化创角时天赋选择界面的显示效果，操作更加便利，现在可以先选择天赋最后再进行结算，如果天赋点不够会有提示

3) 数值调整：

a. 天赋调整：选择“刚正不阿”需要的点数为10点

b. 天赋调整：选择“铁骨铮铮”需要的点数为20点

c. 天赋调整：选择“鸩羽千夜”需要的点数为55点

d. 真实江湖的部分数值调整会在近几次更新中带给大家（详请关注具体更新公告）

【本次修复和优化，如有遗漏，欢迎大家来官微群向我们反馈】

1) 修复了天赋“脱胎换骨”不生效的问题，更新后老档读档直接生效（老档无法生效，还请大侠发个云存档账号密码+问题到客服邮箱

3681313015@qq.com，我们手动为大侠修复存档）





2) 优化了武器拔出和收刀时的视角变换

3) 修复了偶发情况下使用轻功金雁横空时会飞出地图外的问题

4) 修复了先服下丹药再退出门派后无法正常加入重天门的问题

5) 修复了npc鄀意未正常显示的问题

6) 修复了门派建筑在拆除时，位置和拆除物品不一致的问题

7) 修复了npc沈悠未正常显示的问题

8) 修复了偶发情况下无法触发炎鸿铸剑解密对话的问题

9) 修复了接取覆灭三家任务时显示异常图片的问题

10) 修复了动物（熊）头上显示对话气泡的问题

11) 修复了迦南遗迹佛像无法交互的问题

12) 修复了npc施云舒交谈界面显示两个“外逃弟子”任务选项的问题

13) 修复了千金线里npc对玩家称呼错误的问题

14) 修复了奇遇山上药材无法完成的问题

15) 修复了奇遇豫京食神的npc在动画时会跑到房顶的问题

16) 修复了京谕珠名单不会正常刷新的问题

17) 修复了自定义标记偶发卡死的问题

18) 修复了动作模式下击败敌对npc后不能转动视角的问题

19) 修复了京谕珠兑换-装备页签界面内装备icon显示都显示已装备的问题

20) 修复了敌对npc死亡时视角依然会锁定1s左右的问题

21) 修复了接取委托任务界面奖励未显示完整的问题

22) 修复了随机npc界面主动招式名称未显示完整的问题

23) 修复了嵩室山晋升关门弟子选择藏经阁，在和行觉对话后会卡在加载界面的问题

24) 修复了五行属性在五位数时会超框的问题

25) 修复了无名之辈主线“富甲江湖·壹”npc楚盈袖对话文本重复的问题

26) 修复了地图界面关外挑战弹窗闪烁的问题

27) 修复了委托任务无法正常接取的问题

28) 修复了成就界面红点显示错误的问题

29) 修复了偶现时装无法穿戴的问题

30) 将门线开场加载优化：创建角色后加载为静态图加载，随后进入loading界面

【还未来得及修复和优化的内容，近期更新】

1) 部分剧情、交互中点击鼠标左键会出现普攻的动效的情况

2) 成就中挑战固定npc成功后，成就显示无法完成

3) 成就中获取部分鱼获无法完成对应成就的问题

4) 美术及时辰光影优化

5) 存档栏位增加

“重塑江湖”系列更新第四弹部分内容预告

预计更新时间：8月6日

【更新内容】

1) 全面优化手柄适配（第五版优化）

2) 大量BUG修复（详情还请大家关注具体更新公告）



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