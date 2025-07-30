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30 July 2025 Build 19415416 Edited 30 July 2025 – 20:33:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》正式版第130次更新已于7月30日23：55完成，大侠们小退更新即可。

 

第十二部（优化向）资料片“重塑江湖”已更至第三弹，我们自6月14日起第121更开始全力修复和优化，截止目前已优化和修复近260条（具体可见第121至129更版本）。如有遗漏，欢迎大家来官微群反馈给我们，超级感谢！

我们将在“重塑江湖”这一版本中，对此前十一部大型资料片带来的所有问题进行全面修复，给大家一个完完整整的江湖！

 

“重塑江湖”系列更新第三弹重点内容

1) 战斗体验优化

  • a. （重要）新增【锁定类型】设置：“镜头追踪”。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定类型】中启用“镜头追踪”，开启后主动点击锁敌可锁定镜头（普攻不会自动锁敌），镜头将朝向被锁定的敌人（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

  • b. （重要）新增【锁定类型】设置：“只锁定目标”。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定类型】中启用“只锁定目标”，开启后点击锁敌只锁定目标，不锁定镜头（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

  • c. （重要）新增【锁定相机追踪设置】设置。大家可以在ESC——右侧【设置】——【操作设置】——下拉【锁定相机追踪设置】中进行设置。在“镜头追踪”启用状态下，该设置可调节锁敌后的镜头追踪速度，大家可根据自己的操作习惯进行调节（设置完成后大侠们记得点击保存设置哦）

  • d. 右下角“开放视角”的功能调整为“调整视距”，一共分为4档，点击按钮可调节视距远近（但使用滚轮会恢复默认视距哦）

欢迎大家将新版本的操作体验反馈给我们，我们将继续优化

 

2) UI优化：

  • a. 优化了请教界面大小，方便点击

  • b. 优化创角时天赋选择界面的显示效果，操作更加便利，现在可以先选择天赋最后再进行结算，如果天赋点不够会有提示

 

3) 数值调整：

  • a. 天赋调整：选择“刚正不阿”需要的点数为10点

  • b. 天赋调整：选择“铁骨铮铮”需要的点数为20点

  • c. 天赋调整：选择“鸩羽千夜”需要的点数为55点

  • d. 真实江湖的部分数值调整会在近几次更新中带给大家（详请关注具体更新公告）

 

【本次修复和优化，如有遗漏，欢迎大家来官微群向我们反馈】

  • 1) 修复了天赋“脱胎换骨”不生效的问题，更新后老档读档直接生效（老档无法生效，还请大侠发个云存档账号密码+问题到客服邮箱

3681313015@qq.com，我们手动为大侠修复存档）

  • 2) 优化了武器拔出和收刀时的视角变换

  • 3) 修复了偶发情况下使用轻功金雁横空时会飞出地图外的问题

  • 4) 修复了先服下丹药再退出门派后无法正常加入重天门的问题

  • 5) 修复了npc鄀意未正常显示的问题

  • 6) 修复了门派建筑在拆除时，位置和拆除物品不一致的问题

  • 7) 修复了npc沈悠未正常显示的问题

  • 8) 修复了偶发情况下无法触发炎鸿铸剑解密对话的问题

  • 9) 修复了接取覆灭三家任务时显示异常图片的问题

  • 10) 修复了动物（熊）头上显示对话气泡的问题

  • 11) 修复了迦南遗迹佛像无法交互的问题

  • 12) 修复了npc施云舒交谈界面显示两个“外逃弟子”任务选项的问题

  • 13) 修复了千金线里npc对玩家称呼错误的问题

  • 14) 修复了奇遇山上药材无法完成的问题

  • 15) 修复了奇遇豫京食神的npc在动画时会跑到房顶的问题

  • 16) 修复了京谕珠名单不会正常刷新的问题

  • 17) 修复了自定义标记偶发卡死的问题

  • 18) 修复了动作模式下击败敌对npc后不能转动视角的问题

  • 19) 修复了京谕珠兑换-装备页签界面内装备icon显示都显示已装备的问题

  • 20) 修复了敌对npc死亡时视角依然会锁定1s左右的问题

  • 21) 修复了接取委托任务界面奖励未显示完整的问题

  • 22) 修复了随机npc界面主动招式名称未显示完整的问题

  • 23) 修复了嵩室山晋升关门弟子选择藏经阁，在和行觉对话后会卡在加载界面的问题

  • 24) 修复了五行属性在五位数时会超框的问题

  • 25) 修复了无名之辈主线“富甲江湖·壹”npc楚盈袖对话文本重复的问题

  • 26) 修复了地图界面关外挑战弹窗闪烁的问题

  • 27) 修复了委托任务无法正常接取的问题

  • 28) 修复了成就界面红点显示错误的问题

  • 29) 修复了偶现时装无法穿戴的问题

  • 30) 将门线开场加载优化：创建角色后加载为静态图加载，随后进入loading界面

 

【还未来得及修复和优化的内容，近期更新】

  • 1) 部分剧情、交互中点击鼠标左键会出现普攻的动效的情况

  • 2) 成就中挑战固定npc成功后，成就显示无法完成

  • 3) 成就中获取部分鱼获无法完成对应成就的问题

  • 4) 美术及时辰光影优化

  • 5) 存档栏位增加

 

 

 “重塑江湖”系列更新第四弹部分内容预告

预计更新时间：8月6日

【更新内容】

  • 1) 全面优化手柄适配（第五版优化）

  • 2) 大量BUG修复（详情还请大家关注具体更新公告）

  •  

白玉京工作室  拜上

 

 

 

 

 

 

Changed files in this update

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