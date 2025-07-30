EA_0.8.2版本更新内容如下：

1. 境界开放到合体十层

2. 新增等十件全新仙品装备

3. 装备新增神眷属性，现在装备上有一定概率出现神眷属性

4. 九龙盘点数增加到116点

5. 中央洞天增加4个格子，随境界突破解锁

6. 开启51-70层修罗地宫

7. 开启回春丹、淬骨丹、灵力丹的后续丹方

8. 添加WASD操作方式0.1版本。切换操作方式需要在游戏开始界面切换

9. 新增仙品装备图鉴功能，入口在“收藏”界面，显示装备的参数和获取地点

10. 新增预览任务奖励功能

11. 战吼类、护盾类技能添加自动释放功能，减少重复按键的操作

12. 使用buff类技能将不会再打断正在释放的技能施法进程

以下是本次优化内容介绍：

1. 主线任务全部重写，回归刷子游戏

2. 优化“炽焰狂舞”在命中大量敌人时出现卡顿的问题。

3. 给“焚天”附灵添加爆炸特效。

4. 将部分触发类威能的buff显示出来，图标为威能所在的装备图标。

5. 修改追魂伤害触发机制，解决追魂效果异常触发的问题

6. 附灵、炼丹界面添加名称显示

7. 修改“风行者”附灵无法正常生效的问题

8. 修改部分饕餮祭坛词缀在完成饕餮祭坛挑战后无法正确移除的问题

祝各位仙友们游戏愉快，也希望对我们多一些包容，我们会继续加班加点的爆肝给大家更新：）

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